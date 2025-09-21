FC Barcelona już wie, że jeśli nie chce powiększyć straty w tabeli do Realu Madryt (przed piątą kolejką wynosiła dwa punkty), to musi zwyciężyć. Kapitalne gole Kyliana Mbappe i Edera Militao pozwoliły "Królewskim" ograć sąsiadów "Blaugrany", czyli Espanyol, 2:0. Nie ma zatem miejsca na wpadki, bo choć oczywiście nawet i cztery czy pięć punktów da się odrobić, to margines błędu przy tym jeszcze maleje.

Barcelona vs specjaliści od uprzykrzania życia

Katalończycy w swoim ostatnim ligowym meczu zniszczyli Valencię 6:0. Robert Lewandowski strzelił wówczas swoje dwa pierwsze gole w sezonie. Zaś w środku tygodnia wyszedł wreszcie w podstawowym składzie na starcie Ligi Mistrzów z Newcastle. Tam do siatki już nie trafił, ale Barcelona wygrała 2:1 po dwóch golach Marcusa Rashforda. Hiszpańskie media w większości przewidują, że tym razem Lewandowski wróci na ławkę, a od pierwszej minuty zagra znów Ferran Torres, wspierany przez duet Raphinha - Rashford (Lamine Yamal nadal zmaga się z urazem).

Rywalem mistrzów Hiszpanii będzie Getafe. Zespół, z którym Barcelona przegrała tylko dwa razy przez ostatnie 18 lat. Natomiast ostatnie spotkania z tym przeciwnikiem to często nic przyjemnego dla Katalończyków. W poprzednich sześciu meczach tylko raz strzelili im więcej niż dwa gole (4:0 we wrześniu zeszłego roku). Trzykrotnie zaś remisowali. Getafe trenera Jose Bordalasa jest toporne, brutalne i świetne w uprzykrzaniu rywalom życia. W dodatku świetnie zaczęli ten sezon, bo wygrali trzy z czterech meczów. Barcelona musi więc być gotowa na cierpienie, jeśli chce wygrać.

Kiedy gra Barcelona? O której dzisiaj mecz Barcelona - Getafe? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz FC Barcelona - Getafe rozpocznie się w niedzielę 21 września o 21:00 na Estadi Johan Cruyff w stolicy Katalonii. Transmisja będzie dostępna na Eleven Sports 1. W Internecie kanał ten po wykupieniu odpowiedniego pakietu mają np. Polsat Box Go czy Pilot WP. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.