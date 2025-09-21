Powrót na stronę główną
Ogłaszają przed meczem Barcelony. Oto co Flick zrobi dzisiaj z Lewandowskim
Większość hiszpańskich mediów nie widzi Roberta Lewandowskiego w wyjściowym składzie na niedzielny mecz ligowy z Getafe (godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl). Jest jednak jeden wyjątek.
SOCCER-CHAMPIONS-NEW-BAR/
Lee Smith / Action Images via Reuters

FC Barcelona ma pięć punktów straty do prowadzącego w tabeli z kompletem pięciu zwycięstw Realu Madryt. Drużyna Hansiego Flicka rozegrała jednak jeden mecz mniej. W niedzielę FC Barcelona podejmie przed własną publicznością Getafe

Hansi Flick raczej nie postawi na Roberta Lewandowskiego

Hiszpańskie media są podzielone jeśli chodzi o sytuację Roberta Lewandowskiego na mecz z Getafe. Według dziennika "AS" w porównaniu do meczu z Newcastle United nie zagrają Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. W ich miejsce mają pojawić się Eric Garcia, Andreas Christensen, Dani Olmo oraz Ferran Torres. 

"Flick raczej nie zostawi Rashforda na ławce rezerwowych po jego strzeleckim popisie z Newcastle Wszystko wskazuje na to, że Anglik utworzy ofensywne trio z Ferranem Torresem i Raphinhą, a największą ofiarą w tym przypadku będzie Polak Robert Lewandowski" - pisze "AS". 

Lewandowskiego w wyjściowej "11" nie widzą też dzienniki "Marca"  i "Mundo Deportivo". Tylko dziennik "Sport" umieścił Lewandowskiego w podstawowym składzie. Obok niego w ataku, pod nieobecność wciąż kontuzjowanego Yamala mają grać Raphinha i Rashford. 

"Rashford nabiera pewności siebie i powoli wraca do wysokiej formy. Warto również zauważyć, że Lamine Yamal nadal będzie pauzował z powodu kontuzji pachwiny. Na pozycji numer dziewięć Lewandowski prawdopodobnie wyjdzie w podstawowym składzie, ponieważ Ferran zazwyczaj nie błyszczy w tego typu meczach" - czytamy. 

Początek meczu FC Barcelona - Getafe o godz. 21. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

Skład wg "AS"

  • Garcia - Kounde, Christensen, Garcia, Martin - Pedri, Casado, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford. 

Skład wg "Marci"

  • Garcia - Kounde, Araujo, Garcia, Martin - de Jong, Pedri, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford. 

Skład wg "Mundo Deportivo"

  • Garcia - Kounde, Araujo, Christensen, Martin - Casado, Pedri, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford. 

Skład wg "Sportu"

  • Garcia - Kounde, Garcia, Christensen, Martin - Casado, Pedri, Olmo - Raphinha, Lewandowski, Rashford. 

