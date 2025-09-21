Ogłaszają przed meczem Barcelony. Oto co Flick zrobi dzisiaj z Lewandowskim

FC Barcelona ma pięć punktów straty do prowadzącego w tabeli z kompletem pięciu zwycięstw Realu Madryt. Drużyna Hansiego Flicka rozegrała jednak jeden mecz mniej. W niedzielę FC Barcelona podejmie przed własną publicznością Getafe.

Hansi Flick raczej nie postawi na Roberta Lewandowskiego

Hiszpańskie media są podzielone jeśli chodzi o sytuację Roberta Lewandowskiego na mecz z Getafe. Według dziennika "AS" w porównaniu do meczu z Newcastle United nie zagrają Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong i Fermin Lopez. W ich miejsce mają pojawić się Eric Garcia, Andreas Christensen, Dani Olmo oraz Ferran Torres.

"Flick raczej nie zostawi Rashforda na ławce rezerwowych po jego strzeleckim popisie z Newcastle Wszystko wskazuje na to, że Anglik utworzy ofensywne trio z Ferranem Torresem i Raphinhą, a największą ofiarą w tym przypadku będzie Polak Robert Lewandowski" - pisze "AS".

Lewandowskiego w wyjściowej "11" nie widzą też dzienniki "Marca" i "Mundo Deportivo". Tylko dziennik "Sport" umieścił Lewandowskiego w podstawowym składzie. Obok niego w ataku, pod nieobecność wciąż kontuzjowanego Yamala mają grać Raphinha i Rashford.

"Rashford nabiera pewności siebie i powoli wraca do wysokiej formy. Warto również zauważyć, że Lamine Yamal nadal będzie pauzował z powodu kontuzji pachwiny. Na pozycji numer dziewięć Lewandowski prawdopodobnie wyjdzie w podstawowym składzie, ponieważ Ferran zazwyczaj nie błyszczy w tego typu meczach" - czytamy.

Początek meczu FC Barcelona - Getafe o godz. 21. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Skład wg "AS"

Garcia - Kounde, Christensen, Garcia, Martin - Pedri, Casado, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford.

Skład wg "Marci"

Garcia - Kounde, Araujo, Garcia, Martin - de Jong, Pedri, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford.

Skład wg "Mundo Deportivo"

Garcia - Kounde, Araujo, Christensen, Martin - Casado, Pedri, Olmo - Raphinha, Torres, Rashford.

Skład wg "Sportu"