Była 47. minuta meczu Realu. Cały świat zobaczył co zrobił Mbappe

Real Madryt jak dotąd kroczy przez nowy sezon bez choćby jednej wpadki. Pod wodzą Xabiego Alonso wygrali wszystkie cztery dotychczasowe mecze w La Liga, zaś w Lidze Mistrzów ograli 2:1 Olympique Marsylię. Dzięki temu już na tak wczesnym etapie zyskali dwa punkty przewagi nad Barceloną, która potknęła się z Rayo Vallecano (1:1). Oczywiście w poprzednich rozgrywkach był moment, gdy mieli tych oczek przewagi aż siedem, a mimo to tytuł mistrzowski pojechał do Katalonii. Niemniej każdy punkt jest w tej walce cenny.

Militao pomyślał: "strzelę!". I strzelił. Absolutnie fenomenalnie

Tym razem, by co najmniej utrzymać zapas nad Barceloną, Real musiał uporać się z jej sąsiadem, czyli Espanyolem. Zespół ten to rewelacja początku sezonu La Liga. W poprzednim z trudem się utrzymali, a tymczasem ten zaczęli od trzech zwycięstw oraz remisu. W swoim ostatnim meczu wyrwali Mallorce zwycięstwo 3:2, mimo że całą drugą połowę grali w osłabieniu.

Real jednak nie zamierzał dać się ograć niezależnie od liczby piłkarzy na boisku. Choć jeszcze w pierwszej połowie widowisko było dość wyrównane. Madrytczycy mieli co prawda miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki, ale celny strzał oddali tylko jeden. Za to jaki! W 22. minucie Eder Militao niespodziewanie zdecydował się na uderzenie z ok. 30. metra. Efekt? Piłka z dużą prędkością przyłożyła prosto w okienko bramki Espanyolu. Stadiony świata! Piłkarze Espanyolu musieli też być w szoku, bo do końca pierwszej połowy nie potrafili na to nijak odpowiedzieć.

Mbappe pozazdrościł koledze. Espanyol bezradny

Po przerwie wyglądało to jeszcze lepiej dla Realu. Ich przewaga jeszcze wzrosła, a w dodatku bardzo szybko podwyższyli wynik. W sposób niemal tak imponujący, jak za pierwszym razem. Była 47. minuta, gdy Kylian Mbappe oddał strzał zza szesnastki. Bardzo nieprzyjemny dla bramkarza strzał, piłka była opadająca i tak opadła, że aż wpadła tuż przy bliższym słupku. Mimo wszystko Marko Dmitrović mógł zrobić więcej.

Fakt był jednak faktem. Madrytczycy prowadzili 2:0, zaś Espanyol do reszty się pogubił. Gdy już było czegoś blisko, to gola na 3:0, a nie 1:2. Szansę miał choćby Vinicius Jr., który jednak w 66. minucie otarł jedynie słupek bramki rywali w świetnej sytuacji. Ogólnie jednak Real wcale nie palił się do dalszego dobijania przeciwników. W końcówce meczu wiało wręcz nudą. Nikt z kibiców z Madrytu zapewne jednak nie narzekał. "Królewscy" wygrali 2:0 i mają komplet punktów po pięciu kolejkach. Barcelona swój mecz gra w niedzielę 21 września o 21:00 u siebie z Getafe.

Real Madryt - Espanyol 2:0 (Militao 22', Mbappe 47')