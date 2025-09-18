Media: To on ma zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie. "Już w styczniu"

48 - tyle minut rozegrał Robert Lewandowski w FC Barcelonie od początku sezonu. We wszystkich trzech meczach wchodził z ławki rezerwowych i dopiero w ostatnim z nich (6:0 z Valencią) strzelił pierwsze (dwa) gole. Sytuacja napastnika w stolicy Katalonii jest dosyć zawiła.

Robert Lewandowski zbliża się do końca pobytu w FC Barcelonie? Następca na horyzoncie

Nikt nie odmawia Polakowi klasy sportowej - stać go, by w tym sezonie znów strzelić najwięcej goli w zespole - jednak upływ czasu jest nieubłagany. 37 lat na karku będzie robić swoje, przez co klub poważnie musi głowić się nad przyszłością zawodnika, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2026 r. A nawet rozglądać się za jego następca.

Kto mógłby nim zostać? "La Gazzetta dello Sport" wskazała na Dusana Vlahovicia. "Środkowemu napastnikowi Juventusu, którego kontrakt kończy się 30 czerwca 2026 r., nie udało mu się dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia umowy ze 'Starą Damą'" - napisał kataloński "Sport", powołujący się na artykuł Włochów. O ile nie nastąpi zwrot, to już w styczniu można by dogadać się z Serbem (wykupić go za mniejsze pieniądze zimą lub poczekać do lata i sprowadzić bez odstępnego).

Dusan Vlahović łączony z FC Barceloną. Ma odejść z Juventusu, ale daje z siebie wszystko

Włoski dziennik "zapewnia, że Barcelona znajduje się w grupie największych klubów w Europie monitorujących sytuację serbskiego napastnika, którego przedłużenie kontraktu we Włoszech jest już wykluczone". A mimo przewidywanego odejścia 25-latek ani trochę nie odpuszcza na boisku i w czterech spotkaniach bieżącego sezonu zdobył cztery bramki oraz zaliczył jedną asystę.

"Poza statystykami zostawia po sobie wrażenie, że pomimo przyszłości poza Turynem jest zdeterminowany, by w pełni oddać się grze w tym sezonie, po raz ostatni w koszulce Juventusu" - oceniono.

Dusan Vlahović następcą Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? "Równanie jest jasne"

A jakie w tym wszystkim położenie mistrzów Hiszpanii? "W przypadku Barcelony równanie jest jasne. Lewandowski (w przyszłym roku - red.) skończy 38 lat i klub wie, że będzie musiał z wyprzedzeniem zaplanować sukcesję Polaka. Chociaż na razie nie ma pośpiechu, gdyż można polegać na Ferranie Torresie, bohaterze początku sezonu" - czytamy. Przy czym perspektywa pozyskania Serba jest kusząca.

"Według Włochów Vlahović znalazł się w orbicie zainteresowań, ponieważ pasowałby do (barcelońskiego - red.) projektu pod względem wieku (w przyszłym roku będzie miał 26 lat) i cech: stanowi punkt odniesienia w ataku, z potencjałem strzeleckim i możliwościami, aby się rozwijać" - podsumowano.

Dusan Vlahović trafił do Juventusu pół roku wcześniej niż Robert Lewandowski do FC Barcelony. Jak wyglądają liczby napastników w aktualnych klubach? Serb w 149 meczach strzelił 62 gole i zaliczył 15 asyst, natomiast Polak w 150 występach zdobył 103 bramki oraz zanotował 20 asyst.