Gwiazdor Realu nie wahał się ani chwili. Od razu wskazał Lewandowskiego

Robert Lewandowski rozgrywa czwarty sezon w FC Barcelonie i nie rozpoczął go najlepiej. Z powodu kontuzji stracił pierwszy mecz w LaLiga, a następne rozpoczynał z ławki. W dodatku coraz częściej w hiszpańskich mediach pojawiają się wobec niego głosy krytyki. - Pressing, jaki wywiera, nie jest już tak silny, do tego traci dużo energii przy sprintach, a jego skuteczność w pojedynkach fizycznych ucierpiała - pisało o nim "Mundo Deportivo". Mimo to Polak wciąż udowadnia swoją olbrzymią klasę. W ostatnim meczu z Valencią strzelił dwa gole, chociaż na boisku przebywał nieco ponad 20 minut. Doceniają go zresztą ligowi rywale.

Ruediger dostał pytanie od TikTokerki. Od razu wskazał Lewandowskiego

Ostatnio uczynił to podstawowy stoper Realu Madryt i reprezentacji Niemiec Antonio Ruediger. 32-latek wystąpił w filmiku słynnej hiszpańskiej TikTokerki piłkarskiej o pseudonimie LucII. Ta już na samym początku zapytała go o napastnika, który jego zdaniem jest najtrudniejszy do upilnowania dla obrońcy.

Ruediger nie wahał się praktycznie ani chwili. "Lewandowski" - odpowiedział jednym słowem. Dla Polaka to z pewnością spore wyróżnienie. Niemiec ścierał się przecież z najlepszymi napastnikami świata. Z Lewandowskim w ostatnich trzech sezonach rywalizował osiem razy - pięć w lidze i trzy w Superpucharze Hiszpanii. I rzeczywiście nie zawsze potrafił go zatrzymać. W sumie nasz napastnik strzelił w tych meczach pięć goli.

Niemiecki obrońca we wspomnianym nagraniu przyznał też, że najbardziej lubi żartować z Eduardo Camavingą, szybszy od niego jest Kylian Mbappe, a gdyby nie piłka nożna, zostałby zawodnikiem MMA. Pytany był również o "groźne miny", jakie robi w trakcie meczów. Okazuje się, że w ten sposób próbuje deprymować rywali. - Tak, to jest zupełnie naturalne - przyznał.

Teraz Lewandowski musi skupić się na walce o powrót do pierwszego składu FC Barcelony. Jego miejsce w ataku zajął ostatnio Ferran Torres. Być może Polak dostanie szansę w czwartkowym meczu z Newcastle United w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów (18 września godz. 21:00).