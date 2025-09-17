Dwa gole Lewandowskiego. Ogłaszają: "Miażdżące zwycięstwo Barcelony"

Robert Lewandowski przeciwko Valencii (6:0) zdobył pierwsze bramki w bieżącym sezonie ligi hiszpańskiej. Mimo że na boisku pojawił się dopiero po godzinie gry, to ustrzelił dublet. W ten sposób zapracował na wyróżnienie.

Robert Lewandowski doceniony. Trafił do "idealnej jedenastki"

Hiszpański dziennik "Marca", wydawany w Madrycie, opublikował "idealną jedenastkę" czwartej kolejki La Ligi, "ze szczególnym naciskiem na Barcelonę i jej miażdżące zwycięstwo nad Valencią". Znalazł się w niej Lewandowski oraz dwaj inni zawodnicy, którzy strzelili dwa gole "Nietoperzom" - Fermin Lopez oraz Raphinha, a ten ostatni na grafice został ustawiony wyżej od Polaka. Poza nimi do wyjątkowej drużyny załapał się Pedri.

A pozostali? W ataku graczom mistrzów Hiszpanii towarzyszy Kylian Mbappe z Realu Madryt, a ten zespół reprezentuje również środkowy obrońca Eder Militao. Z kolei na pozycji defensywnego pomocnika umieszczono Koke z Atletico Madryt.

"Idealna jedenastka" czwartej kolejki La Ligi wg "Marki"

Antonio Sivera (Deportivo Alaves) - Jonny (Deportivo Alaves), Flavien Enzo Boyomo (Osasuna), Eder Militao (Real Madryt), Oscar Mingueza (Celta Vigo) - Koke (Atletico Madryt) - Fermin Lopez, Pedri (obaj FC Barcelona) - Robert Lewandowski (FC Barcelona) - Raphinha (FC Barcelona), Kylian Mbappe (Real Madryt)

Miniona kolejka była udana dla hiszpańskich gigantów, którzy solidarnie wygrali swoje mecze. Real Madryt pokonał 2:1 Real Sociedad, natomiast Atletico ograło 2:0 Villarreal. Jeśli chodzi o tabelę, to przewodzą jej "Królewscy" (komplet 12 pkt), a za nimi są Barcelona oraz Espanyol (po 10 pkt).

Obrońcy tytułu w piątej kolejce La Ligi zagrają z Getafe (21 września). Wcześniej czeka ich starcie z Newcastle United w Lidze Mistrzów (18 września), w którym Robert Lewandowski będzie polował na trzecie (i ewentualnie kolejne) trafienie w sezonie.