Coraz gorsze wieści ws. Yamala. W Hiszpanii aż huczy

- Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił Hansi Flick, trener FC Barcelony, o Laminie Yamalu. Ten ostatni opuścił niedzielny mecz ligowy z Valencią (6:0), a coraz gorsze są perspektywy na występ w Lidze Mistrzów.

Lamine Yamal kontuzjowany. Niepokojące wieści przed meczem FC Barcelony w Lidze Mistrzów

"Yamal nie trenuje i ma trudny okres przed Newcastle" - przekazał kataloński "Sport". Przez problemy z pachwiną we wtorek piłkarz w ogóle nie wyszedł na boisko, co jest powodem do dużego niepokoju, gdyż jeszcze w poniedziałek 15 września ćwiczył indywidualnie.

"Jeśli istniała jakakolwiek nadzieja na to, że Lamine pojedzie do Tyneside, to szanse są jeszcze mniejsze, biorąc pod uwagę, że nie trenował - nawet poza grupą - podczas dzisiejszej sesji. Zawodnik przybył później niż jego koledzy z drużyny, ponieważ nie ma obowiązku ćwiczenia na boisku i nie musi trzymać się harmonogramu. Kontuzjowani zawodnicy nie mają ustalonej godziny, o której powinni pójść na siłownię; mogą przyjść później i tak było w jego przypadku" - czytamy.

Media: Lamine Yamal nie pomoże FC Barcelonie w Newcastle. Mają inny plan

Już wcześniej skrzydłowy był "praktycznie wykluczony" z nadchodzącej rywalizacji, a "dzisiejsza nieobecność na treningu zdaje się to potwierdzać" I choć "klub unika całkowitego skreślania go", to "prawdopodobnie nie znajdzie się w kadrze Barcelony na inauguracyjny mecz LM". Raczej nie poleci też w do Anglii, aby w piątek 19 września trenować z zespołem w ośrodku Newcastle, tylko będzie pracował na obiektach Katalończyków.

Starcie mistrzów Hiszpanii z klubem Premier League odbędzie się w czwartek 18 września. Jednak 18-latek jest szykowany na nadchodzące spotkania ligowe, z Getafe (21 września) oraz Realem Oviedo (25 września).

Od początku sezonu Lamine Yamal rozegrał trzy mecze dla FC Barcelony. Strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.