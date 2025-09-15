Tak Lewandowski podsumował Yamala. O tych słowach będzie głośno

FC Barcelona rozgromiła Valencią 6:0. Autorem dwóch trafień był Robert Lewandowski, który pojawił się na murawie w drugiej połowie. Duma Katalonii musiała sobie radzić bez wielu gwiazd, na czele z Laminem Yamalem, który wrócił do klubu z urazem. W mocnych słowach na ten temat wypowiedział się m.in. Hansi Flick. - Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił.

Robert Lewandowski o największych wyzwaniach dla Lamine'a Yamala

Lamine Yamal jest niekwestionowaną gwiazdą FC Barcelony, mimo że ma dopiero 18 lat. To, co pokazywał w ostatnich sezonach sprawiło, że wiele osób na nowo zakochało się w piłce nożnej. W niedawnym wywiadzie dla "The Times" Robert Lewandowski powiedział wprost, co myśli o swoim młodszym koledze.

- Na naszym wspólnym treningu Lamine miał 15 lat. To był koniec sezonu i kilku zawodników próbowało swoich sił w drużynie. Lamine grał przeciwko doświadczonemu lewemu obrońcy i robił z nim to, na co miał ochotę. Widziałem wielu dobrych zawodników, którzy potrzebowali czasu, ale Lamine nie. Nigdy nie widziałem takiego talentu w tym wieku - powiedział, cytowany przez tribalfootball.com.

Jakie jest największe wyzwanie dla Lamine'a Yamala? - Nadal być głodnym sukcesu w ciągu kolejnych trzech lub więcej lat. Wątpię, żeby kariera rozpoczęta w wieku 16 lat na najwyższym poziomie mogła trwać 20 lat - podkreślił.

Lewandowski o nastolatkach w szatni: To było ogromne wyzwanie

Robert Lewandowski ma już 37 lat i w FC Barcelonie został otoczony wieloma nastolatkami, do których musiał trafić w szatni. Jak sobie z tym poradził? - Muszę przyznać, że to było ogromne wyzwanie. Pochodzę z innego pokolenia i musiałem nauczyć się myśleć o tym, jak wydobyć z nich to, co najlepsze - kontynuował.

- Wcześniej krzyk był sposobem na motywację. Teraz, jeśli krzyczysz za dużo, reakcja tego pokolenia nie jest taka sama. Teraz musisz tłumaczyć rzeczy inaczej. Musisz dużo mówić. Oni nie lubią, gdy się na nich krzyczy. Teraz musisz bardziej skupić się na mentalnym aspekcie futbolu - zakończył.