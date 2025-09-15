0:6 od Barcelony, a potem jeszcze to. Kibice nie wytrzymali

W ostatnich trzech meczach z Barceloną piłkarze Valencii zanotowali wstydliwe wyniki. Porażki 1:7, 0:5 i najnowsza - niedzielne 0:6. Dotkliwa przegrana nie była jedyną przykrością jaka spotkała zawodników trenera Carlosa Corberana. Już po zakończonym spotkaniu fani dali o sobie znać. Wcześniej nie brakowało szyderstw.

Blamaż Valencii. 0:6 to nie koniec

"Piłkarze Valencii z rezygnacją przyjęli oburzenie kibiców w czarno-białych barwach po końcowym gwizdku meczu. Drużyna Corberana przegrała 6:0 na stadionie Johana Cruyffa w katastrofalnym meczu, zarówno pod względem kierowania drużyną z ławki rezerwowych, jak i gry na boisku" - napisał madrycki dziennik "Marca".

W Hiszpanii wprost piszą o tym, fani Valencii, którzy w liczbie 290 zjawili się w Katalonii, momentami byli bardziej słyszalni od kibiców Barcelony. Sympatycy gospodarzy kilka razy postawili zadrwić z rywali.

"Wraz z kolejnymi bramkami drużyny Hansiego Flicka trybuny gości cichły. W pewnym momencie kibice gospodarzy zaczęli śpiewać „Peter, zostań", parodiując okrzyk „Peter, odejdź", który kibice Valencii skandowali w 19. minucie w proteście przeciwko działaniom głównego udziałowca klubu, Petera Lima" - relacjonowała "Marca".

Już po końcowym gwizdku piłkarze Valencii podeszli pod trybunę gości, choć bardziej precyzyjne byłoby stwierdzenie, że z dystansu wysłuchiwali krytyki kibiców.

"Agirrezabala podszedł do bramki, aby podarować swoją koszulkę dziecku, które prosiło o nią, trzymając duży transparent, reszta czekała około dziesięciu metrów od bramki, słuchając z powagą wiadomości płynących z trybun - czytamy w "Marce".

Valencia po czterech kolejkach zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli. Barcelona plasuje się na drugiej pozycji, ustępując jedynie Realowi Madryt.