Było już po meczu. Barcelona ogłasza ws. Lewandowskiego

Czy Valencia była trudnym przeciwnikiem? Nie. Czy zmienia to fakt, iż Robert Lewandowski nadal jest jednym z najlepszych napastników świata? Absolutnie nie. Polski napastnik znów musiał zadowolić się rolą zmiennika Ferrana Torresa, jednak to, co zrobił po wejściu na boisko, może wkrótce zmienić układ sił na pozycji nr 9. Nasz reprezentant dwukrotnie popisał się doskonałym wykończeniem i "czutką" w wychodzeniu do podań w pole karne. Zarówno potężny strzał w okienko przy pierwszym golu, jak i efektowna podcinka przy drugim, to była prawdziwa klasa światowa.

Lewandowski nadal skuteczny. To już wielka historia

Lewandowski tym dubletem uczcił swój jubileusz w Barcelonie. Było to dla niego spotkanie nr 150 w katalońskich barwach. Polak strzelił w tym czasie aż 103 gole, co daje mu niesamowitą średnią 0,69 gola na mecz. Coś takiego nie mogło pozostać bez reakcji klubu, szczególnie po takim występie. Barcelona w rzeczy samej zareagowała i już po spotkaniu na stronie klubu pojawił się artykuł wychwalający naszego napastnika.

Barcelona wychwala swojego snajpera

- Odkąd przybył do klubu latem 2022 roku, romans polskiego napastnika ze strzelaniem goli jest trwały, a jego bilans stabilizuje go w gronie najlepszych strzelców FC Barcelony w ostatnich latach. 76 goli w 106 meczach w La Liga, 27 meczów i 19 goli w Lidze Mistrzów, 2 mecze i gol w Lidze Europy, 9 meczów i 7 goli w Pucharze Króla, 6 meczów i 5 goli w Superpucharze Hiszpanii. Nawet w wieku 37 lat jego instynkt kilera pozostaje nienaruszony. Tylko w zeszłym sezonie strzelił 42 gole. Niewielu byłoby w stanie tego dokonać. Przed meczem z Valencią nie miał jeszcze gola, ale 22 minuty wystarczyły, by jako zmiennik trafił do siatki dwa razy - czytamy.

Oprócz Lewandowskiego swój jubileusz miał także Jules Kounde, dla którego był to w Barcelonie mecz nr 100. Polak z Francuzem kolejny występ zaliczyć mogą już w czwartek 18 września. Katalończycy zagrają wówczas pierwszy mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów na wyjeździe z angielskim Newcastle.