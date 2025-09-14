Tak wygląda tabela La Liga po tym, co zrobiła FC Barcelona

Bez Frenkiego de Jonga czy Lamine'a Yamala, ale FC Barcelona wygrała bez żadnych problemów w niedzielny wieczór z Valencią 6:0 w czwartej kolejce La Liga. Autorami bramek byli Fermin Lopez (dublet), Raphinha (dublet) i Robert Lewandowski (również dublet). Polak ponownie rozpoczął mecz Katalończyków na ławce rezerwowych i pojawił się na murawie w drugiej części gry, gdy w 68. minucie zmienił Ferrana Torresa. Mimo tego zdążył strzelić dwa gole beznadziejnie prezentującej się drużynie Valencii.

Real Madryt jedynym klubem w La Liga z kompletem punktów

Po czterech kolejkach La Ligi jedynym klubem z kompletem punktów jest Real Madryt, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Realem Sociedad 2:1. Drużyna Xabiego Alonso przewodzi w tabeli hiszpańskich rozgrywek i ma 12 punktów. Tuż za plecami "Królewskich" jest FC Barcelona, która ma 10 punktów.

Punkty sensacyjnie stracił Athletic, który w sobotę przegrał u siebie z Deportivo Alaves 0:1. To sprawiło, że zespół z Kraju Basków ma dziewięć punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Tyle samo "oczek" ma czwarte Getafe. Piąty Villarreal przegrał z kolei z Atletico Madryt 0:2 i ma siedem punktów. Zawodnicy Diego Simeone zanotowali pierwszą wygraną w tym sezonie, mają pięć punktów i po falstarcie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli.

Skrócona tabela La Liga po meczu FC Barcelona - Valencia:

Real Madryt - bilans bramek 8:2, 12 punktów FC Barcelona - 13:3, 10 pkt Athletic - 6:4, 9 pkt Getafe - 6:4, 9 pkt Villarreal - 8:3, 7 pkt Espanyol - 5:3, 7 pkt Deportivo Alaves - 4:3, 7 pkt Elche CF - 6:4, 6 pkt Real Betis - 6:6, 6 pkt Atletico Madryt - 5:4, 5 pkt

W środku tygodnia czekają nas mecze Ligi Mistrzów. Athletic zagra z Arsenalem, Real Madryt z Olympique Marsylia, Villarreal z Tottenhamem, Atletico Madryt z Liverpoolem, a FC Barcelona z Newcastle United.