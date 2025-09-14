Robert Lewandowski wrócił do Barcelony po bardzo udanym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Nowy-stary kapitan Biało-Czerwonych rozegrał mecze z Holandią i Finlandią. Tylko w tym drugim wpisał się na listę strzelców, ale najważniejsze, że z wyżej notowanym rywalem osiągnęliśmy remis 1:1, a Finów pokonaliśmy 3:1.

Lewandowski zabrał głos nt. Djokovicia. "Zabawny facet"

Teraz udzielił wywiadu "The Times", w którym był pytany głównie o piłkę nożną, FC Barcelonę, czy Złotą Piłkę. - Wygrałem wszystko w swoim życiu poza Złotą Piłką. Wierzę, że mogłem ją zdobyć, ale nie mogę tego zmienić. Nie mam poczucia, że byłbym innym piłkarzem czy człowiekiem, gdybym miał to trofeum. W futbolu jest wiele rzeczy wokół, czasem polityka - rozumiem, jak to działa. Nie powiem: nie, już jej nie chcę, nie jestem takim gościem, ale też nie śnię o niej. To nie jest tak, że nie mogę spać, myśląc o Złotej Piłce - oświadczył, cytowany przez fcbarca.com.

37-latek nie tylko był pytany o tematy związane z piłką nożną. Podjęty został także wątek jego znajomości z Novakiem Djokoviciem. - Jesteśmy przyjaciółmi, spotykaliśmy się kilka razy. To zabawny facet, utrzymujemy kontakt. Poza tym Djoković nadal gra na najwyższym poziomie w swoim wieku i bardzo ciężko pracuje, żeby być w tym miejscu - wyznał.

- Ja byłem w czasach Ronaldo i Messiego i zawsze można powiedzieć, że gdyby ich nie było przez ostatnie 15 lat, może wygrałbym więcej. Ale patrzę na to inaczej i myślę, że on też tak patrzy. Moje piłkarskie życie obok nich oznacza, że osiągnąłem więcej - dodał.

Kiedy Lewandowski wraca na boisko?

W niedzielę 14 września FC Barcelona rozegra swój pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej. Rywalem Dumy Katalonii będzie Valencia. Początek tego spotkania o godz. 21:00. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Canal+ Sport i w serwisie Canal+ Online (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Tekstowa transmisja z tego meczu będzie także dostępna na łamach Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.