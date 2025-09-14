Flick zdecydował ws. Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na mecz z Valencią

FC Barcelona zanotowała dobry, ale nie idealny początek sezonu na hiszpańskich boiskach. Były wygrane 3:0 z Mallorcą i 3:2 z Levante oraz wyszarpany dzięki bramkarzowi Joanowi Garcii remis 1:1 z Rayo Vallecano. Tym samym Katalończycy mają na koncie siedem punktów i tracą obecnie pięć "oczek" do Realu Madryt, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Realem Sociedad 2:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Telenowela z transferem Puchacza. Żelazny: On chce się bawić w bycie influencerem

Robert Lewandowski na ławce FC Barcelony

Część strat FC Barcelona będzie mogła zniwelować w meczu z Valencią. Jednak przy ustalaniu składu na to spotkanie Hansi Flick mógł mieć niemały ból głowy. A to wszystko z powodu urazów Alejandro Balde, Frenkiego de Jonga, Gaviego czy Lamine'a Yamala. Można się było też zastanawiać, czy niemiecki szkoleniowiec wreszcie postawi od pierwszej minuty na Roberta Lewandowskiego, który z Mallorcą nie zagrał z powodu urazu, a z Levante i Rayo wchodził z ławki.

Na godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy skład FC Barcelony na mecz z Valencią i już wiemy, że Robert Lewandowski nie zagra od pierwszej minuty. Co jasne - Wojciech Szczęsny znalazł się na ławce, a w bramce wystąpi Joan Garcia.

Flick zdecydował się na rotację składem. W porównaniu z meczem z Rayo Vallecano dokonał sześciu zmian. Na ławce spotkanie zacznie m.in. Raphinha.

Zobacz też: Dwa gole w pierwszym niedzielnym meczu Ekstraklasy

Skład FC Barcelony na mecz z Valencią:

Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Casado, Pedri, Fermin; Roony, Ferran Torres, Rashford

Skład Barcelony, screen Mundo Deportivo

Skład Barcelony screen Mundo Deportivo

Skład Barcelony screen Mundo Deportivo

Mecz FC Barcelony z Valencią rozpocznie się w niedzielę 14 września o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.