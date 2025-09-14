Hiszpanie od rana trąbią o Lewandowskim. Historyczny moment

Jeszcze przed początkiem nowego sezonu Primera Division Robert Lewandowski zmagał się z urazem mięśnia dwugłowego uda, przez co opuścił spotkanie Barcelony z Mallorką (3:0). Potem Hansi Flick wpuszczał Lewandowskiego z ławki rezerwowych w meczach z Levante (3:2) i Rayo Vallecano (1:1). Wiele wskazuje na to, że tuż po wrześniowej przerwie na zgrupowania reprezentacji Lewandowski będzie w pełni dostępny dla Flicka.

Lewandowski tuż przed jubileuszem w Barcelonie. "Jeden z ulubionych przeciwników"

Hiszpański dziennik "Marca" zwraca uwagę na to, że przed Lewandowskim jest wyjątkowy jubileusz. Jeżeli Polak zagra przeciwko Valencii, to będzie to jego 150. mecz w barwach Barcelony. "Lewandowski świętuje nie tylko dlatego, że w wieku 37 lat jest w szczytowej formie. Zmierzy się z jednym ze swoich ulubionych przeciwników. Teraz Robert jest już w pełni zdrowy" - czytamy w artykule.

Lewandowski zagrał pięć spotkań przeciwko Valencii, licząc rozgrywki ligi hiszpańskiej i strzelił w nich siedem goli. Zdecydowanie najlepiej napastnik wspomina starcie z sezonu 23/24, gdy Barcelona wygrała 4:2, a Lewandowski skompletował hat-tricka. Warto dodać, że przed golami Lewandowskiego Barcelona przegrywała w tym spotkaniu 1:2.

Torres kontra Lewandowski. "Zrobił to, co wydawało się niemożliwe"

Hiszpańskie media zastanawiają się, na którego napastnika postawi Hansi Flick w dłuższej perspektywie w sezonie 25/26. Dziennikarze zauważają, że Ferran Torres w pełni wykorzystał problemy zdrowotne Lewandowskiego, strzelając dwa gole na początku sezonu.

"Między Torresem a Lewandowskim stworzyła się prawdziwa walka dziewiątek. Torres zasłużył na to, żeby utrzymać miejsce w składzie. Ferran wykorzystał powolny start sezonu Lewego w stu procentach i zrobił to, co wydawało się niemożliwe. Rozpoczął debatę, kto powinien być dziewiątką w jedenastce Barcy. Robert Lewandowski nie zamierza niczego ułatwiać" - pisze dziennik "AS".

Mecz FC Barcelona - Valencia odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.