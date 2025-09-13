Powrót na stronę główną
Była 14:03. Barcelona wydała oficjalny komunikat ws. Yamala
Przerwa reprezentacyjna dobiegła końca, ale nie dla wszystkich są to dobre wiadomości. FC Barcelona, która wraca do gry, będzie musiała radzić sobie bez Lamine'a Yamala. Klub w sobotnie popołudnie zabrał oficjalnie głos w sprawie skrzydłowego hiszpańskiej kadry. Wcześniej kilka gorzkich słów w tym temacie wyrzucił z siebie Hansi Flick.
FC Barcelona rozpoczęła sezon od zdobycia siedmiu punktów w trzech meczach. Zwycięstwa z Mallorcą i Levante to pozytywne rezultaty, ale remis z Rayo Vallecano mógł być odebrany jako rozczarowanie. Przed kolejnym spotkaniem w La Liga kibice katalońskiego klubu mają powody do niepokoju.

Oficjalne wieści ws. Yamala. Złe dla Barcelony

"Lamine Yamal odczuwa dyskomfort w okolicy łonowej i obecnie nie jest w stanie trenować ani grać. Jego powrót do treningów będzie zależał od tego, jak rozwinie się jego stan" - napisał klub o 14:03 w swoich mediach społecznościowych.

Już wcześniej, podczas sobotniej konferencji prasowej, głos w sprawie skrzydłowego zabrał Hansi Flick. Trener Barcelony nie ukrywał żalu do selekcjonera reprezentacji Hiszpanii. 

- Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił niemiecki szkoleniowiec, nawiązując do faktu, że Yamal wystąpił w reprezentacji Hiszpani, nie będąc w pełni sił.

Kilka gorzkich słów wystosował w kierunku wspomnianego Luisa De la Fuente, opiekuna mistrzów Europy.

- Nie rozmawiałem z De la Fuente. Wymieniliśmy się wiadomościami. Nie mówię dobrze po hiszpańsku, a on nie mówi dobrze po angielsku. Oczywiste jest, że komunikację można by poprawić. Byłem w kadrze narodowej i wiem, ile kosztuje ta praca, ale komunikacja powinna być lepsza - powiedział.

Czy z Yamalem, czy też bez niego - Barcelona będzie faworytem swojego następnego. W niedzielny wieczór mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Valencią, którą w poprzednim sezonie pokonali w roli gospodarza aż 7:1.

Absencja Yamala to potencjalnie większy problem w kontekście tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu. Już 18 września Katalończycy rozpoczną grę w Lidze Mistrzów. Ich pierwszym rywalem będzie Newcastle United. To spotkanie odbędzie się w północnej Anglii na St. James's Park.

Lamine Yamal w pierwszych trzech kolejkach sezonu zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty. Łącznie w katalońskich barwach rozegrał 109 spotkań. Strzelił w nich 27 bramek i zanotował 37 asyst.

