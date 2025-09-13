Była 14:03. Barcelona wydała oficjalny komunikat ws. Yamala

FC Barcelona rozpoczęła sezon od zdobycia siedmiu punktów w trzech meczach. Zwycięstwa z Mallorcą i Levante to pozytywne rezultaty, ale remis z Rayo Vallecano mógł być odebrany jako rozczarowanie. Przed kolejnym spotkaniem w La Liga kibice katalońskiego klubu mają powody do niepokoju.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

Oficjalne wieści ws. Yamala. Złe dla Barcelony

"Lamine Yamal odczuwa dyskomfort w okolicy łonowej i obecnie nie jest w stanie trenować ani grać. Jego powrót do treningów będzie zależał od tego, jak rozwinie się jego stan" - napisał klub o 14:03 w swoich mediach społecznościowych.

Już wcześniej, podczas sobotniej konferencji prasowej, głos w sprawie skrzydłowego zabrał Hansi Flick. Trener Barcelony nie ukrywał żalu do selekcjonera reprezentacji Hiszpanii.

- Wyszedł z dyskomfortem i wrócił z bólem. W drużynie narodowej podawali mu środki przeciwbólowe, a mimo to grał 79 minut w pierwszym meczu i 73 minuty w drugim. To nie jest dbanie o graczy. Hiszpania ma świetnych zawodników i muszą o nich dbać. Oto co mogę powiedzieć, jest mi smutno - mówił niemiecki szkoleniowiec, nawiązując do faktu, że Yamal wystąpił w reprezentacji Hiszpani, nie będąc w pełni sił.

Kilka gorzkich słów wystosował w kierunku wspomnianego Luisa De la Fuente, opiekuna mistrzów Europy.



- Nie rozmawiałem z De la Fuente. Wymieniliśmy się wiadomościami. Nie mówię dobrze po hiszpańsku, a on nie mówi dobrze po angielsku. Oczywiste jest, że komunikację można by poprawić. Byłem w kadrze narodowej i wiem, ile kosztuje ta praca, ale komunikacja powinna być lepsza - powiedział.

Czy z Yamalem, czy też bez niego - Barcelona będzie faworytem swojego następnego. W niedzielny wieczór mistrzowie Hiszpanii zagrają u siebie z Valencią, którą w poprzednim sezonie pokonali w roli gospodarza aż 7:1.

Absencja Yamala to potencjalnie większy problem w kontekście tego, co wydarzy się w przyszłym tygodniu. Już 18 września Katalończycy rozpoczną grę w Lidze Mistrzów. Ich pierwszym rywalem będzie Newcastle United. To spotkanie odbędzie się w północnej Anglii na St. James's Park.

Lamine Yamal w pierwszych trzech kolejkach sezonu zdobył dwa gole i zaliczył trzy asysty. Łącznie w katalońskich barwach rozegrał 109 spotkań. Strzelił w nich 27 bramek i zanotował 37 asyst.