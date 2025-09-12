Na Barcelonę padł blady strach. Flick ma wielki problem

Mistrz Hiszpanii sezon 2024/2025 rozpoczął od zwycięstwa nad RCD Mallorcą w spotkaniu, które nie było wolne od kontrowersji. Następnie piłkarze Hansiego Flicka pokonali na wyjeździe Levante (mimo przegrywania 0:2), ale już w 3. kolejce krajowych rozgrywek podwinęła im się noga. Barca niespodziewanie zremisowała 1:1 z Rayo Vallecano. To sprawia, że na ten moment zajmuje 4. miejsce w ligowej tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do kadry. "Grał w jednej bandzie"

Problemy Barcelony? Ten miesiąc będzie wymagający

Kibice Blaugrany na pewno liczą, że po przerwie reprezentacyjnej ich zespół odzyska świeżość i będzie prezentował we wrześniu tak wysoką formę, jak przez większość poprzedniego sezonu. Szczególnie że Barcelonę czeka naprawdę spore wyzwanie - 7 meczów w 21 dni! Niezwykle napiętemu terminarzowi ekipy Hansiego Flicka przyjrzał się "Sport".

"Po pierwszym okienku kadrowym Barcelona będzie miała napięty grafik, aż do momentu, kiedy ponownie, od 6 do 14 października, przyjdzie pora na reprezentacyjną piłkę. Drużyna Hansiego Flicka nie będzie miała taryfy ulgowej, a Niemiec będzie musiał mądrze zarządzać minutami dostępnych zawodników. Barcę czeka 7 oficjalnych spotkań w 21 dni, w tym 5 w La Lidze oraz 2 w Lidze Mistrzów. Wspomnieć należy szczególnie o starciu z niedawnym triumfatorem Ligi Mistrzów, PSG Luisa Enrique" - czytamy.

Barca do czasu kolejnej przerwy reprezentacyjnej zmierzy się też z Valencią, Newcastle, Getafe, Realem Oviedo, Realem Sociedad oraz Sevillą.

"Hansi Flick zakładał efektowny start sezonu, ale mała wpadka przeciwko Rayo zakłóciła jego plany. Wśród faworytów do tytułu Barca grała najlepiej w meczach sparingowych, wyglądając bardzo dobrze pod kątem fizycznym. Teraz Niemiec musiał jednak pobudzić swoich zawodników, bo żaden z meczów w La Liga nie był dla niego satysfakcjonujący. A w momencie, gdy kalendarz robi się coraz trudniejszy, skupienie piłkarzy musi być na najwyższym poziomie.

ZOBACZ TEŻ: Znowu głośno o tym, co zrobił Lewandowski. Perełka za 11 milionów

Mecz Barcelony z Valencią rozpocznie się w niedzielę, 14 września, o godzinie 21:00.