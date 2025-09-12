Trzęsienie ziemi w Realu Madryt. Alonso reagował i wyrzucił gwiazdę

Real Madryt w niezłym stylu rozpoczął rozgrywki 2025/2026. Choć nie mierzył się jeszcze z żadnym poważnym rywalem, to po trzech kolejkach La Liga ma na koncie komplet zwycięstw i jest liderem tabeli. Kibice oraz eksperci podkreślają, że w grze wielokrotnego triumfatora Ligi Mistrzów widać już efekty pracy Xabiego Alonso. Nowy trener hiszpańskiego klubu najwidoczniej nie tylko dba o taktykę zespołu, ale potrafi trzymać dyscyplinę w szatni.

Starcie na treningu Realu. Alonso był bezlitosny

Jak donosi hiszpański "Don Balon": podczas treningu Realu doszło do starcia Viniciusa Juniora z Antonio Rudigerem. Doświadczony obrońca miał w wyjątkowo ostry sposób zatrzymać dryblującego Brazylijczyka. Piłkarze zaczęli się wykłócać, doszło też do serii popchnięć. Szybko zareagował na to jednak Xabi Alonso, który miał powiedzieć Rudigerowi "dziękuję" i wysłać go do szatni. Dzięki temu nie doszło do większej eskalacji "konfliktu".

Po tym wszystkim Rudiger miał przeprosić kolegów z zespołu i przede wszystkim Viniciusa. Hiszpanie są zdania, że ta sytuacja świadczy o sporej klasie Alonso, który podkreśla, że brak dyscypliny oraz skupienia nie będą tolerowane. A co do Niemca: choć wspomniana sprzeczka z Viniciusem nie świadczy o niczym szczególnym, to jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt 32-latka z Realem dobiega końca w przyszłym roku i według hiszpańskich mediów na ten moment ma nie zostać przedłużony.

W 4. kolejce hiszpańskich rozgrywek Real Madryt zmierzy się z Realem Sociedad na wyjeździe. Początek tego spotkania w sobotę, 13 września, o godzinie 16:15.