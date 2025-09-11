Wielki powrót stał się faktem! Jest oficjalny komunikat Barcelony

FC Barcelona będzie rywalizować w tym sezonie aż na czterech frontach. W związku z tym wzmocniła się na tyle, na ile pozwoliła jej sytuacja finansowa. Zakontraktowała Joana Garcię, Roony'ego Bardghjia, a także wypożyczyła Marcusa Rashforda. Ale na tym nie koniec. W czwartek 11 września ogłosiła solidne wzmocnienie, o którym mówiło się już od kilku tygodni. Hiszpan zasili... sztab szkoleniowy.
"Dzisiaj Thiago Alcantara rozpoczął oficjalnie pracę w sztabie szkoleniowym. Nasz były zawodnik został członkiem sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny i asystentem Hansiego Flicka" - czytamy w oficjalnym komunikacie. Co będzie należało do obowiązków 34-latka? "Celem jego pracy będzie m.in. pomoc w kwestiach taktycznych i przygotowywanie treningów oraz wniesienie własnego doświadczenia i wizji gry, aby wzbogacić codzienną pracę zespołu" - dodali działacze.
Nieoficjalnie mówi się jednak, że nie tylko na tym będzie skupiał się Alcantara. Może również pełnić rolę mentora, a także wspierać szczególnie tych młodszych piłkarzy w drużynie. Jak donosi portal 3cat.cat, Hiszpan ma również pomóc załagodzić konflikt między dwoma rodakami. Chodzi o Gaviego i Fermina Lopeza. "Przybycie Thiago Alcantary może mieć pozytywny wpływ na szatnię i pomóc w zmniejszeniu napięcia między dwoma graczami" - pisali dziennikarze.
Alcantara grał dla młodzieżowych drużyn Barcelony. Do jej pierwszej ekipy awansował w 2011 roku i występował w niej przez dwa lata. Później przeniósł się do Bayernu Monachium, gdzie miał okazję współpracować z Hansim Flickiem czy Robertem Lewandowskim. W 2020 roku dołączył do Liverpoolu, a po czterech latach zakończył karierę. Jest utytułowanym byłym piłkarzem, bo ma na koncie m.in. dwa trofea Ligi Mistrzów czy aż 11 mistrzostw kraju. Może pochwalić się również 46 występami w barwach reprezentacji Hiszpanii. Trofeum z nią jednak nie zdobył - w 2012 roku, kiedy to zawodnicy Półwyspu Iberyjskiego sięgali po mistrzostwo Europy, Alcantara był kontuzjowany.
Kolejny mecz Barcelona rozegra już w niedzielę 14 września. Rywalem będzie Valencia. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
