W Barcelonie czekają na powrót Lewandowskiego. Szykuje się wyjątkowy mecz

Robert Lewandowski notuje powolny początek sezonu 2025/2026. Wszystko z powodu kontuzji dwugłowego uda, której doznał jeszcze w sierpniu. Polak ominął inauguracyjne spotkanie La Liga, a także był oszczędzany w drugiej oraz trzeciej kolejce. Hansi Flick do gry w podstawowej jedenastce wystawiał Ferrana Torresa, który jak na razie odpłaca się za zaufanie. Rywal Lewego zdążył strzelić dwie bramki.

Robert Lewandowski wraca do FC Barcelony. Znowu pokara Valencię?

Obecnie po problemach zdrowotnych polskiego napastnika nie ma już śladu. Lewandowski we wrześniowych meczach reprezentacji Polski spędził na boisku łącznie ponad 120 minut. Przełamał też swoją "niemoc" strzelecką, zdobywając bramkę przeciwko Finlandii. To był dobry sygnał przed powrotem Polaka do gry w FC Barcelonie, która w niedzielę, 14 września, zmierzy się z Valencią.

"Lewandowski: 150. mecz... z nagrodą" - widnieje w nagłówku "Sportu". Hiszpańska gazeta podkreśla, że Polak naprawdę lubi grać przeciwko nadchodzącemu przeciwnikowi.

"Robert Lewandowski strzelił 7 goli w 5 meczach przeciwko Valencii. To klub z La Ligi, przeciwko któremu polski killer radzi sobie najlepiej, obok Alaves (7 goli w 4 meczach). [...] Polak rozegrał niewiele minut przeciwko Levante oraz Rayo Vallecano i nie może się doczekać powrotu do roli podstawowej dziewiątki, choć zakłada, że po raz pierwszy karierze, może grać mniej, podlegać rotacjom. To efekt jego wieku, już 37 lat na karku" - czytamy.

"Sport" zaznacza również, że Lewandowskiego czeka mały jubileusz. Rozegra 150. spotkanie jako zawodnik FC Barcelony, do której dołączył w 2022 roku.

"Prawda jest taka, że jego strzelecki instynkt wciąż istnieje. Lewy miał bramkę oraz asystę w barwach Polski przeciwko Finlandii, a jego fizyczny dyskomfort to już przeszłość. Akurat w momencie, gdy rozegra 150. mecz jako gracz Barcy. Chce świętować tę okrągłą liczbę występem w pierwszej jedenastce oraz golami. [...] Strzelił 6 goli w 3 ostatnich meczach przeciwko Valencii, licząc hattrick dwa sezony temu na Montjuic. W tę niedzielę polski killer zmierzy się z tym rywalem ponownie" - podsumowują Hiszpanie.