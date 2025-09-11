Tak na świecie widzą Roberta Lewandowskiego. Kilka słów prawdy

Robert Lewandowski w Polsce ma już wręcz status legendy. Choć oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy będą podważali jego dorobek, to dla wielu jest on najlepszym polskim piłkarzem w historii. Z 86 bramkami w 160 meczach jest też rekordzistą reprezentacji Polski zarówno pod względem liczby goli, jak i występów. A jak naszego kapitana postrzega świat? Najlepiej oddaje to jeden wpis na portalu X.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski podsumował Jana Urbana! Bardzo ważne słowa kapitana

Tunezyjczyk napisał prawdę o Lewandowskim. "Obrabowany"

Oczywiście Lewandowski cieszy się wielką sympatią nie tylko w Polsce, bo i w Niemczech, i Hiszpanii. W innych krajach również jest kojarzony, ale nigdy nie osiągnął takiego statusu jak Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Najlepiej świadczy o tym fakt, że nigdy nie zdobył nagrody Złotej Piłki, w której decydują dziennikarze ze wszystkich zakątków świata. Nie udało mu się to nawet w 2020 r., kiedy to triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Podejście "globalnego" fana piłki nożnej do Lewandowskiego przedstawił tunezyjski analityk piłkarski Islam Bouafif. Na platformie X zamieścił znamienny wpis z podsumowaniem kariery 37-latka:

Obrabowany z jednej lub dwóch Złotych Piłek

15 bramek w 10-meczowym sezonie Ligi Mistrzów, prawie nie wspominane

Ponad 80 bramek w reprezentacji narodowej, takiej jak Polska, a mimo to nieustannie nieszanowany przez fanów

100 bramek i 5 trofeów w zaledwie 3 sezony dla Barcelony, wciąż nieszanowany przez kibiców

Jedyny zawodnik poza Messim i Ronaldo z ponad 100 bramkami w Lidze Mistrzów, rzadko doceniane

Strzelił tyle samo bramek w jednym roku kalendarzowym, co w swoim najlepszym roku Ronaldo, a prawdopodobnie nigdy o tym nie słyszałeś

Jeden z najbardziej niedocenianych napastników wszech czasów - wyliczał.

Jeden post o Lewandowskim wystarczył. Rozgorzała wielka dyskusja. "Takie obraźliwe"

Z tą opinią zgodzili się zresztą komentujący. - Zdecydowanie bardzo niedoceniany... może dlatego, że nie jest zbyt atrakcyjny dla rynku - napisał jeden z nich. - Niestety, to dlatego, że jest Polakiem, a nie Niemcem ani Hiszpanem. Ci ksenofobi ze Złotej Piłki nawet nie mają wstydu, żeby to ukryć - dodał kolejny. - Mam przeczucie, że Złota Piłka 2020 zostanie mu kiedyś przyznana - życzył sobie jeszcze jeden.

Nie wszyscy jednak podzielali zadnie Bouafifa. - Taki wymuszony post. Dosłownie wszystko, co tu wspomniałeś i nazwałeś "ledwie wspomniane", jest znane każdemu fanowi - punktował jeden z kibiców. - Boże, on nie jest niedoceniany, to takie obraźliwe - oburzał się następny. - Jeden gol na mistrzostwach świata - wypomniał Lewandowskiemu jeszcze inny.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU