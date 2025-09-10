Powrót na stronę główną
Ależ burza w szatni Barcelony! "Doszło do wielkiej kłótni"
Dopiero zaczął się nowy sezon La Liga, a katalońskie media już informują o pierwszych problemach w zespole Barcelony. Według 3cat.cat Gavi i Fermin Lopez - od lat przyjaciele - przed sezonem mocno się pokłócili. Doszło do tego, że podczas jednego z treningów musieli być rozdzielani przez kolegów z zespołu. Nadzieję na rozwiązanie tego konfliktu katalońscy dziennikarze widzą w Thiago Alcantarze.
FC Barcelona zaczęła sezon 2025/26 całkiem dobrze - od zdobycia siedmiu punktów w trzech meczach. Podopieczni Hansiego Flicka wygrali z Mallorcą (3:0) i Levante (3:2), ale tuż przed przerwą reprezentacyjną zanotowali wpadkę w meczu z Rayo Vallecano i tylko zremisowali 1:1.

Konflikt w Barcelonie zaczął się jeszcze przed sezonem. Hiszpanie podali szczegóły

Okazuje się, że w Barcelonie nie panuje całkowicie sielankowa atmosfera. Zdaniem katalońskiego portalu 3cat.cat podczas przedsezonowego wyjazdu Barcelony do Azji doszło do dużej kłótni pomiędzy Gavim a Ferminem Lopezem. Spowodował ją agresywny wślizg tego pierwszego, który mógł się skończyć kontuzją Fermina Lopeza - czytamy.

Kilka dni później - już po powrocie do Barcelony - Gavi popchnął Fermina w trakcie treningu. Ta sytuacja eskalowała. "Fermin zareagował na popchnięcie i doszło do wielkiej kłótni. Zawodnicy musieli interweniować. Doszło nawet do tego, że z Gavim i Ferminem rozmawiali Raphinha i Araujo" - dodaje portal.

Ta rozmowa miała się skończyć dobrze - obaj zawodnicy się przytulili na zgodę - ale katalońscy dziennikarze sugerują, że problemu nie udało się całkowicie rozwiązać. "Przybycie Thiago Alcantary może mieć pozytywny wpływ na szatnię i pomóc w zmniejszeniu napięcia między dwoma graczami" - kończy portal.

Alcantara ostatnio dołączył do sztabu Hansiego Flicka. W Barcelonie ma pełnić rolę mentora i udzielać wsparcia młodszym zawodnikom - informowały ostatnio hiszpańskie media.

FC Barcelona obecnie przygotowuje się do meczu czwartej kolejki La Liga. W niedzielę 14 września o 21:00 FC Barcelona podejmie Valencię. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

