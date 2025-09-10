W Hiszpanii głośno o tym, co zrobił Szczęsny. Czekają na reakcję Flicka

Wojciech Szczęsny w tym sezonie LaLiga nie rozegrał ani minuty. Długo nie miał nawet takiej możliwości, ponieważ nie był zarejestrowany do rozgrywek. W końcu jednak formalności udało się dopiąć i podczas ostatniego spotkania z Rayo Vallecano znalazł się w kadrze meczowej. Mimo to siedział jedynie na ławce rezerwowych, gdyż na razie przegrywa rywalizację z Joanem Garcią. W środę polski bramkarz zdecydował się jednak na krok, który może zostać doceniony przez trenera Hansiego Flicka.

Flick dał piłkarzom dzień wolny. Szczęsny naprawdę to zrobił

Jak przekazał kataloński dziennik "Sport", Szczęsny niespodziewanie pojawił się na treningu w Ciutat Esportiva, mimo że niemiecki szkoleniowiec dał piłkarzom dzień wolny. Tym samym znalazł się w nielicznym gronie, które tego dnia odwiedziło klubowe obiekty. Poza nim zrobili to jedynie Andreas Christensen, Frenkie de Jong i Alejandro Balde. Wszyscy zostali w siłowni, by wykonywać ćwiczenia regeneracyjne.

Oprócz zawodników na trening przyjechał także sam Hansi Flick. Kataloński dziennik zauważył, że wcale nie było to takie oczywiste, ponieważ trener wielokrotnie podkreślał znaczenie odpoczynku i dni wolnych. - Jak zawsze przyjazny, pozował do zdjęć ze wszystkimi obecnymi i spędził prawie dziesięć minut przy głównym wejściu na Ciutat Esportiva, aby upewnić się, że nikt nie wyszedł bez zdjęcia. Kiedy wszedł na boisko, kibice nagrodzili go owacją na stojąco i brawami - relacjonowano.

Ważny gest Szczęsnego. "W klubie docenia się..."

Szczęsny mógł zatem zaplusować u niemieckiego szkoleniowca, ponieważ - jak podkreśla gazeta - "w klubie, a zwłaszcza w sztabie Flicka, docenia się motywację zawodników, którzy decydują się na pracę w wolnym czasie". W czwartek, piątek i sobotę trenować ma już cała drużyna.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00. Spotka się wówczas na Estadi Johan Cruyff w Barcelonie z Valencią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

