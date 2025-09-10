Trzęsienie ziemi w Barcelonie! Hiszpanie ogłosili, kto zastąpi Lewandowskiego

Robert Lewandowski na początku sezonu miał problemy ze zdrowiem, przez co w Barcelonie do tej pory rozegrał tylko 26 minut. Napastnik do formy wracał jeszcze podczas zgrupowania kadry, na którym zagrał bardzo dobry mecz przeciwko Finlandii (3:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Lewandowski odejdzie z Barcelony? Oto potencjalny następca

Teraz Lewandowski wraca do klubu, gdzie będzie liczył na powrót do najlepszej dyspozycji. Jednocześnie hiszpańskie media już zaczęły informować o potencjalnych następcach polskiego napastnika. To nie dziwi, bo kontrakt Lewandowskiego z Barceloną wygasa już po tym sezonie. Jednym z nich ma być Paris Brunner z AS Monaco. Portal fichajes.net podaje jednak jeszcze jedno nazwisko - chodzi o Karima Konate z Red Bull Salzburg.

"Konate, zaledwie 21-latek, gra obecnie dla RB Salzburg. To napastnik, który wciąż bardzo może się rozwinąć, choć obecnie leczy kontuzję więzadeł. FC Barcelona obserwuje jego rozwój oraz proces leczenia, żeby ocenić czy może stać się centralną postacią ofensywy Barcy" - czytamy.

"Zaletą Konate jest jego świeże doświadczenie w europejskich pucharach, aczkolwiek kontuzja komplikuje negocjacje, bo klub wolałby mieć jasność dotyczącą jego powrotu do gry" - dodano.

Konate na razie pozostaje niemal niezweryfikowany na najwyższym poziomie. Piłkarz Red Bull Salzburg rozegrał łącznie 10 meczów w Lidze Mistrzów, ale strzelił w nich tylko dwie bramki. W lidze austriackiej ma na swoim koncie 47 występów, w których zdobył 25 goli.

Konate wciąż dochodzi do zdrowia po poważnej kontuzji. Jego przerwa od gry trwa od listopada 2024 roku. A to kolejny powód, dla którego ściągnięcie takiego zawodnika byłoby bardzo ryzykowne.

Obecnie FC Barcelona szykuje się do meczu z Valencią. To spotkanie odbędzie się już w niedzielę 14 września o 21:00. Zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.