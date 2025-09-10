Flick zdecydował. Oto cel transferowy Barcelony za 80 milionów euro

FC Barcelona dokonała kilku znaczących transferów tego lata. Sprowadziła m.in. Joana Garcię czy Roony'ego Bardghjia. Na wypożyczenie trafił też Marcus Rashford. Ale nie ulega wątpliwości, że ambicje klubu są zdecydowanie większe i w kolejnych miesiącach będzie chciał jeszcze bardziej wzmocnić drużynę, o ile oczywiście pozwolą na to finanse. W każdym sezonie celem stają się bowiem aż cztery trofea, a by je zdobyć, trzeba dokonywać rotacji na boisku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromna burza w Widzewie! Trener wezwany na dywanik. "Groteskowa sytuacja"

FC Barcelona powalczy o Kenana Yildiza? Juventus oczekuje fortuny

Już od pewnego czasu w hiszpańskich mediach mówi się o zainteresowaniu FC Barcelony Kenanem Yildizem. To ledwie 20-letni utalentowany skrzydłowy. Niezależnie od drużyny, jego transfer byłby ogromnym wzmocnieniem. Dlatego też Katalończycy mają go na oku. Jednak jego ściągnięcie nie będzie tak łatwe. Powód? Finanse. Portal fichajes.net ujawnił, że Juventus, a więc obecny pracodawca Turka, już wycenił go. Barcelona musiałaby sięgnąć głęboko do kieszeni.

"Włoski klub nie zamierza pozwolić piłkarzowi odejść bez walki. Stanowczo oświadczył, że negocjacje rozpoczną się dopiero od kwoty 80 milionów euro. Ta kwota pokazuje, jak wielkie zaufanie ma Turek w Juventusie" - czytamy. Mimo wszystko Barcelona będzie się starać, by go pozyskać. Dlaczego? Naciska na to zarówno Joan Laporta, jak i Hansi Flick.

Yildiz stworzony dla Barcelony

"Prezes katalońskiej drużyny sądzi, że pozyskanie Yildiza byłoby strategicznym posunięciem na teraz, ale również i na przyszłość. Pozwoliłoby klubowi wrócić na szczyt. Hansi Flick także jest entuzjastycznie nastawiony do zakupu Turka. Uważa, że profil zawodnika perfekcyjnie wpasuje się w system, który chce wdrożyć w Barcelonie" - dodali dziennikarze.

O tym, czy ostatecznie Yildiz trafi do klubu z Katalonii, przekonamy się za kilka miesięcy. Obecnie pozostaje on w Turynie, gdzie strzelił już trzy gole, zdobył cztery asysty w ledwie sześciu meczach. Do pierwszej drużyny Juventusu trafił w 2023 roku. Wcześniej grał w jej młodzieżowych zespołach, do których przeszedł z młodzieżowych ekip Bayernu Monachium w 2022 roku.

Zobacz też: Wydał wyrok ws. gry Lewandowskiego dla kadry. "To już jest przeszłość".

Teraz przed Barceloną ważne spotkania. Obecnie plasuje się na czwartej lokacie w tabeli La Liga. Nie ma kompletu punktów. Straciła dwa "oczka" w starciu z Rayo Vallecano (1:1). Na zwycięską ścieżkę będzie chciała wrócić już w niedzielę 14 września, kiedy to zagra z Valencią. Początek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU