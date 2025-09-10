Złota Piłka "rozstrzygnięta"? Dziennikarz się wygadał. "Proszą nas"

Złota Piłka jako jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie piłki nożnej rozpala wyobraźnię. Uroczyste wręczenie statuetki za sezon 2024/25 będzie miało miejsce już 22 września (w paryskim Theatre du Chatelet). W czyje ręce ona trafi?

Złota Piłka 2025. "Głosowałem już w tym roku, ale nie mogę powiedzieć, na kogo"

O tym zdecydują głosy dziennikarzy ze 100 krajów (najwyżej notowanych w rankingu FIFA). Przedstawicielem Hiszpanii jest Alfredo Relano, dziennikarz z 50-letnim doświadczeniem. W wywiadzie dla Radia COPE zdradził on nieco więcej na temat głosowania.

- Mam nadzieję, że będę głosować dalej - zaczął, po czym zaskoczył. - No cóż, mam nadzieję, że nie, bo to prawdziwy ból głowy - dodał. I kontynuował. - Głosowałem już w tym roku, ale nie mogę powiedzieć, na kogo. Proszą nas, żebyśmy tego nie mówili - oznajmił.

Hiszpański juror Złotej Piłki dostał niewygodne pytanie. "To coś znaczy"

Następnie Relano dostał pytanie, czy wybrany przez niego numer 1 gra w La Lidze? - To coś znaczy... Jeśli powiem, że gra w La Lidze, to w wyobraźni opinii publicznej może być tylko jednym zawodnikiem - odpowiedział. Biorąc pod uwagę, że mowa o hiszpańskim dziennikarzu, tym piłkarzem zapewne byłby Lamine Yamal, który w minionym sezonie zdobył z FC Barceloną krajowy tryplet.

Na pewno genialny 18-latek jest jednym z najpoważniejszych kandydatów. Pod uwagę trzeba brać też innych graczy Katalończyków (Raphinha, Robert Lewandowski, Pedri), jednak jeszcze więcej nominowanych ma PSG, bo aż dziewięciu (wliczając Gianluigiego Donnarummę, który latem odszedł do Manchesteru City). I to właśnie któryś z piłkarzy francuskiego giganta, zdobywcy poczwórnej korony w sezonie 2024/25, może zgarnąć nagrodę.

Na pewno będziemy mieli historycznego laureata Złotej Piłki - w gronie 30 nominowanych nie ma nikogo, kto wcześniej otrzymałby to wyróżnienie.