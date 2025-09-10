Media: Ludzie Laporty rozmawiali z Messim. Oto wielki plan

- Ze względu na mój wiek najbardziej logiczne jest, że to się nie wydarzy. Jestem wciąż głodny, pełen zapału, ale analizuje wszystko dzień po dniu, mecz po meczu. (...) Kiedy czuję się dobrze, jestem szczęśliwy. A jeśli nie, to nie jestem z siebie zadowolony i wolałbym wówczas nie grać - mówił Leo Messi na temat ewentualnego występu na mistrzostwach świata 2026. Sam nie jest pewien czy weźmie w nich udział. Jego kariera niewątpliwie zbliża się ku końcowi, zarówno ta reprezentacyjna, jak i klubowa. Marzeniem kibiców FC Barcelony jest to, by Argentyńczyk wrócił jeszcze do stolicy Katalonii i tam zakończył przygodę z futbolem. Ba, pojawiały się nawet informacje, że faktycznie tak może się stać, ale jak na razie 38-latek pozostaje związany z Interem Miami. To jednak nie oznacza, że do Barcelony nie wróci w najbliższym czasie. Może, ale w nieco innej roli niż piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Leo Messi znów w Barcelonie? Może pomóc Joanowi Laporcie w wyborach

We wtorek 9 września w programie "Que t'hi Jugues!" ujawniono, że Messi może znów pojawić się w Barcelonie. Cel? Pomóc Joanowi Laporcie. W czym konkretnie? Ano w utrzymaniu posady. W przyszłym roku odbędą się wybory na prezesa klubu i Hiszpan będzie jednym z kandydatów. Ewentualne poparcie Argentyńczyka, absolutnej legendy Barcelony, mogłoby zwiększyć jego szanse.

"W Barcelonie trwa rok wyborczy, a Messi nie zaprzeczył, że będzie miał w nim jakąkolwiek rolę. Nie podał jednoznacznej odpowiedzi, ale Argentyńczyk zastanawia się nad wykonaniem wyraźnego gestu przed wyborami" - czytamy na łamach Cadena SER. A to nie koniec. Rzekomo w sprawie miało dojść już do rozmów. "Z Messim kontaktowały się osoby z otoczenia Barcelony, ale nie był to Joan Laporta" - dodali dziennikarze. Prezes wysłał do rozmów swoją świtę.

"Zaangażowanie się w wybory byłoby dla Messiego szansą, by zbliżyć się do ukochanego klubu, po tym jak wyszedł tylnymi drzwiami, bez ceremonii pożegnalnej na oczach kibiców. Wspierając obecnego prezesa, powróciłby w wielkim stylu do codziennych spraw Barcelony, w obliczu zbliżającego się końca kariery sportowej" - to z kolei opinia footmercato.net. - Bez względu na to, ile czasu minie, relacje Messi-Barcelona muszą zostać naprawione. Jego wizerunek reprezentuje ten klub na całym świecie - dodawał Sique Rodriguez.

Zobacz też: Gigantyczna sensacja, Brazylia zmiażdżona. Na ten moment czekają 32 lata.

Inter Miami wciąż w walce o trofeum

Na ewentualną odpowiedź Messiego trzeba będzie jeszcze poczekać. Obecnie skupia się na rywalizacji klubowej. Wraz z Interem Miami walczy o mistrzostwo MLS, pierwsze w karierze. Po 25 meczach klub zajmuje szóste miejsce w Konferencji Wschodniej. Do prowadzącej Philadelphii Union traci 11 punktów, ale ma aż o cztery spotkania rozegrane mniej. Najbliższy mecz Interu odbędzie się już w niedzielę 14 września o godzinie 1:30 czasu polskiego. Rywalem będzie Charlotte FC. Niewykluczone, że Messi weźmie w nim udział. W końcu w tym sezonie ma na koncie już 22 gole i 10 asyst.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU