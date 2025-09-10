Flick ma problem z Lewandowskim. Hiszpanie ogłaszają. "Ponownie pokazał"

Robert Lewandowski zdobył swoją pierwszą bramkę, odkąd selekcjonerem reprezentacji Polski jest Jan Urban. 37-letni napastnik trafił do siatki w wygranym 3:1 (2:0) meczu z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Lewandowski po tym spotkaniu był bardzo chwalony przez hiszpańskie media. - "Lewangolski", "Lewandowski znów jest Lewandowskim", "Był niekwestionowanym liderem Polaków" - to tylko niektóre z komplementów hiszpańskich mediów pod adresem Roberta Lewandowskiego po meczu z Finlandią" - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dylematy Hansiego Flicka. Robert Lewandowski "ponownie pokazał"

Teraz hiszpańskie "Mundo Deportivo" znów pisze o Lewandowskim w tekście zatytułowanym" Pilne decyzje Flicka przeciwko Valencii". "Trener ma zaledwie cztery dni na ustalenie składu środka obrony, zastępstwa Balde na lewej stronie defensywy, luki po De Jongu w środku boiska i wyborze ofensywnego pomocnika oraz środkowego napastnika" - dodaje dziennikarz Gabriel Sans.

Zastanawia się on, kto wyjedzie w ataku FC Barcelony - Ferran Torres czy może Robert Lewandowski. Marcus Rashford, który trafił do mistrzów Hiszpanii latem tego roku i był też przymierzany jako alternatywa na "9" nie ma szans na grę w podstawowym składzie. Flick na niego nie stawia, a zawodnik wchodzi tylko z ławki rezerwowych i gra na lewym skrzydle.

"Po raz drugi z rzędu pozostaje pytanie, kto będzie grał w ataku. Ferran Torres dwa razy był w wyjściowym składzie w meczach ligowych, zdobył dwa gole, ale on wciąż jest raczej skrzydłowym. Lewandowski, który wyzdrowiał po kontuzji, ponownie pokazał w reprezentacji Polski, że ma duży potencjał strzelecki" - pisze "Mundo Deportivo".

Reprezentant Polski w tym sezonie w Barcelonie w dwóch meczach wchodził z ławki rezerwowych i zagrał zaledwie 28 minut.

Lewandowski dla Barcelony zagrał 149 spotkań, zdobył 101 bramek i miał 20 asyst.

Zobacz także: Gigantyczna sensacja, Brazylia zmiażdżona. Na ten moment czekają 32 lata

Mecz FC Barcelona - Valencia w niedzielę, 14 września o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Barcelona po trzech kolejkach ma siedem punktów i jest na czwartej pozycji. Do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty.