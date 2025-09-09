Jest oficjalny komunikat Barcelony! Kibice nie będą zadowoleni

Trwa przerwa reprezentacyjna, a piłka klubowa na chwilę zeszła na dalszy plan. Reprezentacja Hiszpanii w dwóch wrześniowych meczach zdobyła komplet sześciu punktów. Najpierw pokonała Bułgarię 3:0, a następnie rozbiła Turcję aż 6:0. W tym drugim meczu gole zdobywali między innymi piłkarze FC Barcelony - dwukrotnie trafił Pedri, a raz Ferran Torres. Tymczasem kataloński klub wydał komunikat, na który czekali kibice.
"FC Barcelona ogłasza, że mecz czwartej kolejki La Liga, zaplanowany na niedzielę 14 września o godzinie 21:00 przeciwko Valencii CF, zostanie rozegrany na Estadi Johan Cruyff" - napisano na oficjalnej stronie internetowej klubu.
FC Barcelona w komunikacie dodała także, że intensywnie pracuje nad otwarciem nowego stadionu Spotify Camp Nou. Do tego potrzebne jest jednak uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych.
"FC Barcelona pragnie podziękować swoim członkom i kibicom za zrozumienie i wsparcie w tak złożonym, a zarazem ekscytującym procesie, jakim jest powrót na nowy stadion Spotify Camp Nou. Klub wkrótce poda więcej szczegółów dotyczących organizacji meczu i procedur sprzedaży biletów" - czytamy.
Katalończycy w dotychczasowych trzech spotkaniach ligowych zanotowali dwa zwycięstwa i jeden remis. Pokonali Mallorcę (3:0) i Levante (3:2), ale tylko zremisowali z Rayo Vallecano (1:1). Po spotkaniu z Valencią rozegrają pierwszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Już 14 września udadzą się na St. James's Park, by zmierzyć się z Newcastle United.
