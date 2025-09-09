Jest oficjalny komunikat Barcelony! Kibice nie będą zadowoleni

Trwa przerwa reprezentacyjna, a piłka klubowa na chwilę zeszła na dalszy plan. Reprezentacja Hiszpanii w dwóch wrześniowych meczach zdobyła komplet sześciu punktów. Najpierw pokonała Bułgarię 3:0, a następnie rozbiła Turcję aż 6:0. W tym drugim meczu gole zdobywali między innymi piłkarze FC Barcelony - dwukrotnie trafił Pedri, a raz Ferran Torres. Tymczasem kataloński klub wydał komunikat, na który czekali kibice.

Nowe wieści ws. meczu Barcelony. Ogłosili oficjalnie

"FC Barcelona ogłasza, że mecz czwartej kolejki La Liga, zaplanowany na niedzielę 14 września o godzinie 21:00 przeciwko Valencii CF, zostanie rozegrany na Estadi Johan Cruyff" - napisano na oficjalnej stronie internetowej klubu.

FC Barcelona w komunikacie dodała także, że intensywnie pracuje nad otwarciem nowego stadionu Spotify Camp Nou. Do tego potrzebne jest jednak uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych.

"FC Barcelona pragnie podziękować swoim członkom i kibicom za zrozumienie i wsparcie w tak złożonym, a zarazem ekscytującym procesie, jakim jest powrót na nowy stadion Spotify Camp Nou. Klub wkrótce poda więcej szczegółów dotyczących organizacji meczu i procedur sprzedaży biletów" - czytamy.

Katalończycy w dotychczasowych trzech spotkaniach ligowych zanotowali dwa zwycięstwa i jeden remis. Pokonali Mallorcę (3:0) i Levante (3:2), ale tylko zremisowali z Rayo Vallecano (1:1). Po spotkaniu z Valencią rozegrają pierwszy mecz w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Już 14 września udadzą się na St. James's Park, by zmierzyć się z Newcastle United.

