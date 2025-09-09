Powrót na stronę główną
Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Nowe rozdanie w Barcelonie
"Rotacje przeciwko Valencii" - tak o składzie FC Barcelony na najbliższy mecz napisał "Sport". Zdaniem katalońskiej gazety Hansi Flick może dać szanse przeciwko Valencii piłkarzom, którzy do tej pory grali mniej. Wiadomo też, co niemiecki szkoleniowiec planuje zrobić z Robertem Lewandowskim.
SOCCER-SPAIN-RAY-BAR/
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

FC Barcelona zanotowała dobry, ale nie idealny początek sezonu na hiszpańskich boiskach. Były wygrane 3:0 z Mallorcą i 3:2 z Levante oraz wyszarpany dzięki bramkarzowi Joanowi Garcii remis 1:1 z Rayo Vallecano. Tym samym Katalończycy mają na koncie siedem punktów i po trzech kolejkach tracą dwa "oczka" do pierwszego Realu Madryt.

Robert Lewandowski zagra w kolejnym meczu FC Barcelony? Gazeta zapowiada rotacje

W najbliższy weekend drużyna Hansiego Flicka wróci do gry przy okazji domowej rywalizacji z Valencią. Kataloński "Sport" już zapowiedział, że niemiecki szkoleniowiec dokona rotacji w tym spotkaniu, biorąc pod uwagę kontuzje oraz mecze reprezentacji narodowych. 

Do zmian ma dojść w każdej formacji, a więc i na pozycji napastnika, na której w pierwszych trzech meczach od początku występował Ferran Torres. "Robert Lewandowski, który strzelił gola dla Polski w meczu z Finlandią, oświadczył, że jest gotowy do gry przez pełne 90 minut. Mógłby więc pierwszy raz w tym sezonie wyjść od początku przeciwko Valencii na pozycji środkowego napastnika, zastępując Ferrana Torresa, który nadal daje z siebie wszystko, gdy tylko dostaje minuty" - czytamy w artykule. Polak ciągle czeka na debiutanckie trafienie w tym sezonie w barwach FC Barcelony.

Do tego mają być zmiany w środku pola i na pozycji lewego obrońcy. Czy będą kolejne? To pokażą najbliższe dni.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

