Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego. Nowe rozdanie w Barcelonie

FC Barcelona zanotowała dobry, ale nie idealny początek sezonu na hiszpańskich boiskach. Były wygrane 3:0 z Mallorcą i 3:2 z Levante oraz wyszarpany dzięki bramkarzowi Joanowi Garcii remis 1:1 z Rayo Vallecano. Tym samym Katalończycy mają na koncie siedem punktów i po trzech kolejkach tracą dwa "oczka" do pierwszego Realu Madryt.

Robert Lewandowski zagra w kolejnym meczu FC Barcelony? Gazeta zapowiada rotacje

W najbliższy weekend drużyna Hansiego Flicka wróci do gry przy okazji domowej rywalizacji z Valencią. Kataloński "Sport" już zapowiedział, że niemiecki szkoleniowiec dokona rotacji w tym spotkaniu, biorąc pod uwagę kontuzje oraz mecze reprezentacji narodowych.

Do zmian ma dojść w każdej formacji, a więc i na pozycji napastnika, na której w pierwszych trzech meczach od początku występował Ferran Torres. "Robert Lewandowski, który strzelił gola dla Polski w meczu z Finlandią, oświadczył, że jest gotowy do gry przez pełne 90 minut. Mógłby więc pierwszy raz w tym sezonie wyjść od początku przeciwko Valencii na pozycji środkowego napastnika, zastępując Ferrana Torresa, który nadal daje z siebie wszystko, gdy tylko dostaje minuty" - czytamy w artykule. Polak ciągle czeka na debiutanckie trafienie w tym sezonie w barwach FC Barcelony.

Do tego mają być zmiany w środku pola i na pozycji lewego obrońcy. Czy będą kolejne? To pokażą najbliższe dni.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

