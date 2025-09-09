W Hiszpanii od rana trąbią o Lewandowskim. "Już zniknął"

Robert Lewandowski w niedzielnym meczu z Finlandią (3:1) strzelił swojego pierwszego gola w tym sezonie. Wcześniej zmagał się z kontuzją, więc w oficjalnych meczach FC Barcelony rozegrał raptem 26 minut i nie zdołał ani razu pokonać bramkarza. Dobra postawa na zgrupowaniu reprezentacji Polski nie uszła uwadze hiszpańskich mediów. Te już zacierają ręce w kontekście powrotu naszego napastnika do LaLiga.

W Hiszpanii zobaczyli, co zrobił Lewandowski. "Już się uśmiecha"

Premierową bramkę Polaka odnotował m.in. madrycki "AS". - Lewandowski już się uśmiecha, a jego szczęście zdaje się go odmieniać - możemy przeczytać. Gazeta podkreśliła także, że 37-latek pozostawał nieskuteczny nie tylko w spotkaniach FC Barcelony, lecz także w starciu Polska - Holandia. Dostał tam jednak również zadania defensywne. - W meczu z Finlandią Lewandowski mógł już skupić się na ataku i miał "więcej swobody". A to przełożyło się na jego pierwszego gola w oficjalnym meczu i asystę. Dyskomfort, z którym się zmagał na początku sezonu, już zniknął - ogłosili Hiszpanie.

"Lewandowski odzyskuje siłę ognia przed starciem z ulubionym rywalem z LaLiga" - tak z kolei zapowiedziało w tytule "Mundo Deportivo". Kataloński dziennik podkreślał, że powrót do formy Polaka zbiegł się w czasie z meczem Barcelony z Valencią. A rywal ten bardzo pasuje naszemu napastnikowi. - W sumie Lewandowski strzelił siedem bramek Valencii, tyle samo, co Alaves - trzy na Mestalla i cztery na własnym stadionie - zauważył i zaznaczył, że przeciwko żadnej drużynie z LaLiga Lewandowski nie ma lepszego bilansu.

Lewandowski "odzyskał formę". Od razu wspomnieli o Flicku i Ferranie

Portal "OneFootball.com" zauważył zaś, że Lewandowski meczem z Finlandią "wysłał sygnał do Hansiego Flicka", który w ostatnich meczach stawiał w ataku na Ferrana Torresa. - W niedzielę pokazał, że wciąż jest sobą, wykazując się zdecydowaniem, i dając jasno do zrozumienia, że nadal może być podstawowym napastnikiem FC Barcelony. Najważniejsze, że odzyskał formę, a jego gol dobrze mu służy - relacjonowano.

Kolejny mecz z udziałem Roberta Lewandowskiego planowany jest na niedzielę 14 września na godz. 21:00. FC Barcelona zagra wówczas u siebie z Valencią. Dla Polaka będzie to okazja, by po raz pierwszy w tym sezonie wystąpić w klubowych barwach od pierwszej minuty.

