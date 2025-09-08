Nikt nie ma wątpliwości, że Hansiego Flicka czeka wkrótce ból głowy. Pozytywny, bo każdy trener chce mieć kłopot bogactwa. Robert Lewandowski doszedł już do siebie po kontuzji i oba mecze reprezentacji Polski podczas wrześniowego zgrupowania rozpoczął od pierwszej minuty. Przeciwko Finlandii (3:1) strzelił nawet premierowego w tym sezonie gola. Nie grał co prawda po 90 minut, ale to już akurat i w poprzednich rozgrywkach rzadko się zdarzało, niezależnie od jego zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po tym pytaniu dziennikarza nie wtrzymał ze śmiechu

Lewandowski wraca. Tylko czy do wyjściowego składu?

Lewandowski powraca w pełni sił, ale jak dotąd w wyjściowej jedenastce grał ktoś, kto nieszczególnie dał powody, by go z niej usuwać. Ferran Torres trafiał do siatki zarówno w starciu z Mallorką (3:0), jak i Levante (3:2). Nie ukąsił jedynie Rayo Vallecano, ale tam akurat cały zespół Barcelony wyglądał mizernie. Dziennik "Mundo Deportivo" nie kryje zachwytu jego formą i podkreśla, jak u Flicka ogólnie wszedł na wyższy poziom.

- Ferran rozpoczął właśnie swój czwarty sezon w Barcelonie. Pierwsze dwa miał bardzo nieregularne, był krytykowany też na podstawie wysokiej ceny, jaką za niego zapłacono. Po przyjściu Flicka wiele się zmieniło. W poprzednich rozgrywkach Ferran nie zawsze pełnił wiodącą rolę, ale kilka meczów Barcelona wygrała dzięki jego wejściom, gdy potrzebowała gracza o jego charakterystyce. Zyskiwał też na kłopotach zdrowotnych pozostałych graczy z ofensywy, przede wszystkim Lewandowskiego - czytamy.

Ferran nie da Lewandowskiemu spokoju. Polak musi wykorzystywać szanse, bo inaczej...

Kataloński dziennik twierdzi, że być może Ferran będzie musiał zaraz ustąpić Polakowi. Jednak nie musi tak być, a Torresa może czekać wiele dobrego. - Przed Ferranem teraz wyjątkowy mecz z "jego" Valencią. Nie jest pewne, czy znajdzie się w wyjściowej jedenastce, jako że Lewandowski wygląda na gotowego w stu procentach. Jednak piłkarz z Walencji będzie nadal jedną z najgroźniejszych broni Barcelony. W pierwszym składzie, czy z ławki. "Rekin" (przydomek Ferrana przyp. red.) będzie chciał pozostać na fali po najlepszym początku sezonu w jego karierze - podsumowuje "Mundo Deportivo". Mecz FC Barcelona - Valencia odbędzie się w niedzielę 14 września o 21:00.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl. Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU.