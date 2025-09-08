To on zastąpi Kamila Glika w kadrze! Polska czeka już trzy lata

Na rezultaty wrześniowych meczów reprezentacji trudno narzekać. Mało kto wierzył, że Biało-Czerwoni zdołają ugrać cokolwiek na wyjeździe w Rotterdamie, a jednak w końcówce czwartkowego meczu potrafili postawić się Holendrom i wywalczyć remis. Trzy dni później udowodnili natomiast, że są lepszą drużyną od Finlandii. I dzięki zwycięstwu 3:1 zbudowali nad nią przewagę w grupowej tabeli.

Fabiański komentuje grę kadry Urbana. Jeden zawodnik wpadł mu w oko

Na temat gry kadry, prowadzonej od lipca przez Jana Urbana, wypowiedział się Łukasz Fabiański, który w poprzedniej dekadzie był kluczowym graczem Biało-Czerwonych. Oto jego słowa z rozmowy w "TVN 24":

- Porównując poprzednie zgrupowanie z czerwcowym, to niebo a ziemia. Również jeżeli chodzi o otoczkę wokół kadry. Oczywiście, wyniki pomagają, ale gra zespołu Urbana również była bardzo dobra. W spotkaniu z Holandią pierwsza połowa była trudna, ale zespół utrzymał się w grze, a w drugiej zaprezentował się naprawdę dobrze. Przed starciem z Finlandią wszyscy kadrowicze podkreślali, że są faworytem. Polacy odważnie podeszli do tego meczu i zdominowali rywali - stwierdził słynny piłkarz.

Fabiański postanowił wyróżnić jednego piłkarza, który wyjątkowo wpadł mu w oko. To Przemek Wiśniewski, który w meczu z Holandią zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. I według wielu był obok Matty'ego Casha najlepszym zawodnikiem drużyny.

- Ale największym plusem oraz zaskoczeniem było to, że trener Urban zdecydował się zaufać debiutantowi, i to tak w istotnym meczu, z tak silnym rywalem. Wiśniewski bardzo dobrze się obronił, zaprezentował się w obu meczach znakomicie. Swoją prostotą i zdecydowaniem na boisku przypominał mi Kamila Glika w czasach reprezentacji - podsumował Fabiański.

Reprezentacja Polski wróci do gry w eliminacjach mistrzostw świata 10 października. Jej kolejnym rywalem będzie Litwa.

