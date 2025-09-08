Lewandowski wraca z kadry, a tu takie wieści. "Decyzje Flicka"

W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że sezon 2025/2026 ma być ostatnim dla Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Polakowi w czerwcu przyszłego roku kończy się kontrakt z Blaugraną i władze klubu - przynajmniej na ten moment - nie zamierzają go przedłużać. To, że kariera 37-latka w Hiszpanii powoli dobiega końca, nie sprawia jednak, że Lewy łatwo pogodzi się z rolą rezerwowego. A w takiej w pierwszych kolejkach La Liga się znalazł.

Robert Lewandowski odzyska miejsce w jedenastce Barcy?

Podczas meczu z RCD Mallorcą Lewandowski nie był jeszcze do dyspozycji Hansiego Flicka, ale już w 2. oraz 3. kolejce La Liga niemiecki trener wolał stawiać na Ferrana Torresa niż na niego. Być może stała za tym chęć powolnego wprowadzania Polaka do gry, ale są też opinie, że młodszy Hiszpan może na dłużej wygryźć 37-latka z pierwszej jedenastki.

Po tym, jak Lewandowski wreszcie trafił do siatki, w meczu z Finlandią, hiszpańskie media są zdania, że wybitny napastnik może pójść za ciosem. Oto co pisze o nim "Sport":

"Lewy powróci do Barcelony z wielką motywacją, głodny, żeby odzyskać pozycję podstawowego środkowego napastnika, którą stracił przez Ferrana Torresa. Hansi Flick będzie musiał podejmować trudne decyzje, z racji, że "El Tiburon" [ksywka Torresa - przyp. red.] naprawdę odpalił na początku sezonu" - piszą Hiszpanie.

"Sport" podkreśla atuty obu zawodników Barcy. "Lewandowski nie przyzwyczaił się do oglądania meczów z ławki, a w wieku 37 lat dalej nie stracił nosa do strzelania bramek. Ferran Torres daje natomiast wiele ze swoją aktywnością na boisku, której obecny Robert raczej nie potrafi zapewnić. Hansi Flick będzie musiał rzucić monetą, żeby zdecydować, który piłkarz będzie częściej grał na dziewiątce. Lewandowski jest w trakcie ostatniego roku kontraktu i chce pozostawić po sobie dobre wrażenie. Od zawsze dbał o formę i nawet w tym wieku dalej może być elitarnym piłkarzem" - czytamy.

FC Barcelona w 4. kolejce La Ligi zmierzy się z Valencią. To spotkanie czeka nas 14 września.

