FC Barcelona zanotowała dobry, ale nie idealny początek sezonu na hiszpańskich boiskach. Były wygrane 3:0 z Mallorcą i 3:2 z Levante oraz wyszarpany dzięki bramkarzowi Joanowi Garcii remis 1:1 z Rayo Vallecano. Tym samym Katalończycy mają na koncie siedem punktów i po trzech kolejkach tracą dwa "oczka" do pierwszego Realu Madryt.

Hansi Flick i jego sztab zwierają szyki przed powrotem do gry

Po stracie punktów na Estadio de Vallecas Hansi Flick nie ukrywał rozczarowania z powodu gry swojej drużyny. W poniedziałek "Mundo Deportivo" poinformowało, że doszło do spotkania na szczycie między niemieckim szkoleniowcem, a jego sztabem. "Hansi Flick chce silnej i zjednoczonej grupy, zarówno pod względem zawodników, jak i sztabu szkoleniowego" - podkreślono. Dlatego Niemiec zorganizował lunch dla swoich współpracowników, w tym m.in. nowym asystentem Thiago Alcantarą.

"Flick, który czeka na ponowne spotkanie z 14 zawodnikami, którzy odbyli podróże do swoich reprezentacji, ma wiele do poprawienia na początku sezonu po słabym występie drużyny przeciwko Levante (3:2) i Rayo Vallecano (1:1). Niemiecki trener wyraził już swoje niezadowolenie po zwycięstwie 3:0 nad Mallorcą, która grała w dziewięciu, stwierdzając, że 'nie można grać na 50%'" - dodano. Podsumowano, że "nie ma czasu do stracenia", patrząc na zbliżający się mecz z Valencią i rychły start nowej edycji Ligi Mistrzów.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

