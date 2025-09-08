Lewandowski naprawdę powiedział to o Bednarku. "Nie wiem, kiedy ostatni raz"

Reprezentacja Polski zaliczyła zaskakująco udane wrześniowe okienko reprezentacyjne. Biało-Czerwoni najpierw zremisowali z Holandią (1:1) na wyjeździe, a następnie zdobyli trzy punkty w starciu (3:1) z Finlandią na Stadionie Śląskim. Te wyniki oznaczają, że kadra Jana Urbana raczej nie musi już się specjalnie bać o udział w przyszłorocznych barażach mistrzostw świata. Choć przed nią jeszcze m.in. ważny wyjazd na Litwę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielkie transfery w Ekstraklasie. "Kiedyś to było nie do pomyślenia"

Lewandowski o Bednarku. O tych słowach będzie głośno

Jednym z najsolidniej grających Polaków w ostatnich dwóch spotkaniach był Jan Bednarek. 29-letni środkowy obrońca w okresie letnim zmienił klub z Southampton na FC Porto. W barwach wielkokrotnego mistrza Portugalii radzi sobie świetnie. Wygląda na to, że ten transfer był w jego przypadku strzałem w dziesiątkę. Takiego zdania jest właśnie Robert Lewandowski.

- Wydaje mi się, że samo to, iż Janek przyjeżdża po meczach wygranych, powoduje, że inaczej głowa pracuje. Nie wiem, kiedy ostatni raz mu się zdarzyło sześć meczów wygrać, albo chociaż nie przegrać w tym czasie żadnego. Ta zmiana na pewno będzie dla niego z korzyścią. Myślę, że ten rok będzie dla niego czymś pozytywnym nie tylko wewnętrznie, mentalnie, ale też piłkarsko - powiedział Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami (cytat za "Weszło").

Słowa Lewandowskiego nie są przypadkowe, albowiem Bednarek w poprzednim sezonie spadł z Premier League w barwach Southampton. W 38 kolejkach poprzedniego sezonu "Święci" przegrali aż 30 spotkań.

ZOBACZ TEŻ: Hiszpanie reagują po tym, co zrobił Lewandowski

Jan Bednarek w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2017 roku. Od tamtego czasu rozegrał w jej barwach 71 spotkaniach i strzelił jedną bramkę.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU