To się dzieje! Wielki powrót do Barcelony. Lewandowski powinien być zachwycony

Mowa o Thiago Alcantarze, o którego powrocie do drużyny mówiło się już od kilku miesięcy. 34-latek to postać bardzo związana z "Dumą Katalonii", której był wychowankiem. Z tą drużyną w 2011 roku zdobył Ligę Mistrzów. Wówczas trenujący zespół Pep Guardiola cenił jego umiejętności tak bardzo, że gdy sam przeniósł się do Bayernu Monachium, Alcantara stał się jednym z jego głównych celów transferowych. Do Bawarii przybył w 2013 roku, gdzie z powodzeniem występował przez kolejnych siedem lat, grając m.in. z Robertem Lewandowskim. Zwieńczeniem jego pobytu w Monachium było ponownie zdobycie Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Dokonał tego pod wodzą Hansiego Flicka.

Wprowadzał Flicka do Barcelony. Będzie z nim ponownie współpracował

Następnie Alcantara grał w Liverpoolu, gdzie zakończył piłkarską karierę. Tam zdołał się zadomowić i ułożyć życie rodzinne, ale kiedy w 2024 roku Niemiec przybył do Barcelony, to właśnie Alcantara pomagał mu się zaaklimatyzować w nowym miejscu pracy. Po kilku tygodniach zdecydował się jednak wrócić do Anglii, choć trener bardzo chciał go mieć w swoim sztabie. Jak się okazuje, tym razem Flick dopiął swego.

Dziennik "Mundo Deportivo" w poniedziałek poinformował, że Alcantara był widziany w obiektach treningowych klubu, choć jeszcze nie brał udziału w zajęciach z zespołem.

"Alcantara ma pomóc Flickowi, który darzy go dużym szacunkiem po tym, jak pracowali razem w Bayernie Monachium w roku, w którym obecny trener Barcelony zdobył z bawarskim zespołem sześć tytułów" - pisze "Mundo Deportivo", przypominając 2020 rok, w którym "Die Roten" do triumfu w Lidze Mistrzów dołożyli wygraną w Bundeslidze, Pucharze Niemiec, Superpucharze Niemiec, Superpucharze UEFA oraz Klubowych Mistrzostwach Świata.

Zdaniem hiszpańskiego dziennika, Alcantara ma pełnić rolę mentora i wsparcia dla młodszych zawodników w drużynie. "Nie ma wątpliwości co do jego umiejętności i znajomości stylu gry Barcelony oraz metod pracy obecnego trenera. Co więcej, Thiago mówi po niemiecku i zawsze miał doskonałe umiejętności komunikacyjne, a wszystko to będzie bardzo przydatne we wspieraniu pracy Hansiego Flicka" - zauważa "Mundo Deportivo".

