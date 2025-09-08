Dramat gwiazdy Barcelony. A miało być tak pięknie

Ubiegły sezon Gavi rozpoczynał od leczenia zerwanego więzadła krzyżowego. Poważny uraz sprawił, że pojawił się na boisku dopiero w październiku, a Hansi Flick bardzo ostrożnie wprowadzał go do zespołu. Z czasem jednak piłkarz mógł liczyć na coraz więcej minut, a w rundzie wiosennej wielokrotnie wychodził w podstawowym składzie "Dumy Katalonii". Łącznie rozegrał 42 mecze, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty.

Powrót do sytuacji sprzed roku. Gaviego czeka operacja?

Według informacji płynących z klubu 21-latek bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy do kolejnej kampanii, więc mógł liczyć na to, że wywalczy sobie miejsce na środku pomocy. Niestety dla piłkarza, 30 sierpnia klub wydał oficjalny komunikat, w którym informował, że ten ma uraz prawego kolana. Hiszpańskie źródła informowały jednak, że kontuzja nie jest poważna. Jak się okazuje, były w błędzie.

Catalunya Radio, cytowana przez portal fcbarca.com, podała do wiadomości, że Gavi ma uszkodzoną łąkotkę w prawym kolanie. Taki uraz oznacza, że prawdopodobnie będzie musiał przejść operację. Zabieg zapewne sprawiłby, że pomocnik wypadłby z gry nie na najbliższe mecze, ale nawet kilka miesięcy.

Według portalu Transfermarkt, wartość Gaviego wynosi 60 milionów euro. 21-latek to wychowanek Barcelony, a wielu fanów liczy na to, że w kolejnych latach będzie stanowił o sile tego zespołu w środku pomocy. Niestety pomimo młodego wieku, ma już za sobą poważną kontuzję w postaci wspomnianego zerwania więzadła krzyżowego. Uraz sprawił, że Gavi pauzował przez 11 miesięcy. Dlatego jego kolejna kontuzja kolana z pewnością wzbudza niepokój w szeregach "Blaugrany".

