Lewandowski skreślony?! Oto jego następca. "Będzie miał czas, by pokazać"

19 lipca 2022 r. Robert Lewandowski został nowym zawodnikiem FC Barcelony i podpisał czteroletni kontrakt z nowym pracodawcą. Do tej pory Lewandowski zagrał w 149 meczach w barwach Barcelony we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 101 goli i zanotował 20 asyst. Wygląda na to, że ten rozdział powoli się kończy, o czym świadczą najnowsze doniesienia z Hiszpanii. Kataloński "Sport" pisze, że Barcelona nie przedłuży kontraktu z Lewandowskim, co oznacza, że po tym sezonie odejdzie z klubu bez kwoty odstępnego.

W jaki sposób Barcelona planuje zastąpić Lewandowskiego? Doniesienia "Sportu" wskazują na to, że klub postawi na Ferrana Torresa, ponieważ Barcelona ma trudności z dokonywaniem transferów. Już w tym sezonie Torres może upewnić Barcelonę w przekonaniu, że dokonała właściwego wyboru.

"Obowiązkiem władz jest obserwowanie rynku, ale pomysł polega na zaufaniu Ferranowi, by dalej mógł rozwijać się na tej pozycji. W pewnym sezonie Ferran przechodzi w tym sezonie egzamin. Ma zaufanie Deco i Flicka, więc piłka jest po jego stronie. Będzie miał czas, by pokazać, że kierownictwo i sztab nie popełniają błędu. W przeciwnym razie lista priorytetów może ulec zmianie do następnego lata" - czytamy w artykule.

Torres trafił do Barcelony w styczniu 2022 r. za 55 mln euro z Manchesteru City. Na początku głównie grał na skrzydle, ale w poprzednim sezonie, w obliczu problemów zdrowotnych Lewandowskiego, występował coraz częściej jako środkowy napastnik. Do tej pory zagrał w 161 meczach, w których strzelił 46 goli oraz zanotował 20 asyst.

Jednocześnie Hiszpanie zaznaczają, że "wydajność i wkład Polaka nie budzą żadnych wątpliwości". Na liście życzeń Barcelony znaleźli się tacy napastnicy, jak Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyokeres (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City) czy Julian Alvarez (Atletico Madryt), ale z ekonomicznego punktu widzenia są oni nieosiągalni. Czy jest szansa na to, że Lewandowski może zostać jeszcze na rok w Barcelonie? Jak pisze "Sport", "musiałoby się wiele zmienić".

