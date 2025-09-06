Raphinha grzmi po tym, co spotkało go we Francji. "Hańba"

Raphinha grał w ostatnim meczu kadry Brazylii z Chile, ale wygląda na to, że w trakcie przerwy reprezentacyjnej znalazł też trochę czasu wolnego. Jak dowiadujemy się z social mediów: gwiazdor Barcy wraz z rodziną poleciał do Disneylandu. Tam jednak doświadczył nieprzyjemnej sytuacji. Zdaniem Raphinhii pracownik Disneylandu celowo ignorował jego syna, który próbował nawiązać z nim kontakt.

Raphinha grzmi. To wydarzyło się w Disneylandzie

Piłkarz FC Barcelony opublikował na story na Instagramie kilka filmików z Disneylandu. Widzimy na nich, jak jego syn nie jest w stanie "doprosić się" o przytulenie się do maskotki.

- Wasi pracownicy to hańba. Nie powinniście traktować ludzi w ten sposób, szczególnie dziecka. Powinniście sprawiać, że dzieci są szczęśliwe, a nie je ignorować. Wolę mówić, że to było ignorowanie i nie mówić nic więcej. To hańba [...] Rozumiem zmęczenie wszystkich, którzy w ten sposób pracują, ale dlaczego wszystkie białe dzieci zostały przytulone, a mój syn nie? - napisał Brazylijczyk.

Na jednym z filmików widzimy, jak syn Raphinhii jest niesiony przez członka jego rodziny w kierunku maskotki. Ta jednak i tak go ignoruje. Większość kibiców w social mediach wydaje się oburzona doświadczeniem piłkarza FC Barcelony. Znalazły się jednak osoby, które bronią pracownika Disneylandu. "Prawda jest taka, że obsada ignoruje dzieci, których rodzice są nachalni" - czytamy na portalu "X".

Raphinha piłkarzem FC Barcelony jest od 2022 roku. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Leeds United oraz Stade Rennais.

