W Barcelonie wszyscy zadrżeli, po tym co stało się z Yamalem

Młoda gwiazda Barcy w znakomity sposób rozpoczęła sezon 2025/2026. Yamal każdy z czterech dotychczas rozegranych meczów kończył z przynajmniej jednym golem albo asystą. Przeciwko Bułgarii w eliminacjach mistrzostw świata posłał decydujące podanie do Mikela Merino, który podwyższył wynik spotkania na 3:0. Skrzydłowy tradycyjnie polował też na własną bramkę, ale w 79. minucie został zdjęty z boiska przez Luisa de la Fuente. Nieprzypadkowo.

Lamine Yamal - czy jego kontuzja jest poważna?

Hiszpańskiemu skrzydłowemu doskwierał ból pleców. Z jego powodu nie pracował też na pełnych obrotach w dzień pomeczowy, tylko spędzał czas w pojedynkę na siłowni. To oczywiście mogło zmartwić kibiców FC Barcelony, a także hiszpańskiej kadry, która w niedzielę zagra z Turcją. Jak jednak donosi "Mundo Deportivo" - uraz Yamala raczej nie jest poważny, a de la Fuente zmieniając go, działał profilaktycznie.

"Yamal zakończył mecz z Bułgarią lekko poobijany. Gwiazda Barcy - według tego, co przekazały nam źródła w federacji - odczuwa delikatny dyskomfort w plecach. Coś niewielkiego, bez potrzeby wznoszenia alarmu. Luis de la Fuente ściągnął go z boiska w ostatnich minutach spotkania w Sofii, kiedy mecz był już dawno rozstrzygnięty" - czytamy na portalu gazety.

Według hiszpańskich mediów 18-latek nie tylko nie będzie długo pauzował, ale powinien być do dyspozycji trenera już na niedzielne spotkanie. Turcja podejmie Hiszpanię o godzinie 20:45. To będzie absolutnie kluczowe starcie w kontekście wywalczenia bezpośredniego awansu na przyszłoroczny mundial przez jedną z tych drużyn.

