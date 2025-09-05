To koniec. Barcelona po kryjomu rozwiązała z nim kontrakt!

Za FC Barceloną bardzo pracowite lato, w którego trakcie klub musiał dokonać wiele wysiłku, żeby móc zarejestrować w rozgrywkach La Ligi m.in. Marcusa Rashforda czy Wojciecha Szczęsnego. Pomogły w tym odejścia niektórych zawodników. Jednym z nich był Oriol Romeu.

Dziwny przypadek Oriola Romeu w FC Barcelonie

Przypadek hiszpańskiego pomocnika jest bardzo ciekawy. Barcelona kupiła go latem 2023 roku z Girony za 3,4 mln euro. Romeu rozegrał ten jeden sezon za kadencji Xaviego Hernandeza, a rok temu został wypożyczony przez Barcelonę do... Girony. Po zakończeniu poprzednich rozgrywek 33-latek wrócił do stolicy Katalonii i "Blaugrana" robiła wszystko, żeby się z nim rozstać, gdyż pomocnik nie znajdował się w planach Hansiego Flicka. Jak to się ostatecznie zakończyło?

"Barca rozwiązała kontrakt Oriola Romeu 28 sierpnia. Zamiarem klubu było poczekanie, aż znajdzie on drużynę, aby upublicznić tę informację. Oriol nie chciał żadnych problemów z klubem i szybko doszedł do porozumienia. Dostał ofertę z Girony, ale ostatecznie został bez drużyny. Wciąż czeka na otwarte rynki transferowe w innych ligach. Zobaczymy, czy Barca to oficjalnie potwierdzi" - przekazał Xavi Espinosa z katalońskiego "Sportu".

Romeu nie ma więc już w kadrze Barcelony, ale ciągle nie było oficjalnego komunikatu w tej sprawie, co może dziwić, bo kluby z reguły informują o odejściu poszczególnych zawodników.

Oriol Romeu wystąpił dla FC Barcelony w 39 spotkaniach, w których zanotował jedną asystę.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

