A jednak! FC Barcelona ogłosiła ws. gwiazdy reprezentacji Polski

Emilia Szymczak była jednym z objawień kobiecego Euro 2025. Choć nie dała rady wprowadzić reprezentacji Polski do fazy pucharowej, to rozegrała po 90 minut w każdym z trzech spotkań, zbierając mnóstwo pochwał. "Indywidualnie wygrała na tym Euro najwięcej - ma 19 lat i wielki turniej za sobą. Jest najmłodsza w całej kadrze i prawdopodobnie najbardziej utalentowana" - ocenił Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Jej talent już kilka lat temu dostrzegli w Europie. Od 2023 roku Szymczak jest zawodniczką FC Barcelony. Nie gra jednak w pierwszej drużynie, a regularnie występuje w rezerwach. - Patrząc szerzej, najważniejszy w tym momencie jest dla mnie mój indywidualny rozwój. Pomyślę o tym wszystkim, jak wrócę do klubu i zaczną się przygotowania do nowego sezonu - mówiła na łamach Sport.pl, pytana o to, czy czeka cierpliwie na szansę w głównej drużynie Katalonek, czy jednak szuka możliwości wypożyczenia.

Emilia Szymczak zmienia klub na jeden sezon. Trafi do angielskiego giganta

W czwartkowe popołudnie przyszłość Szymczak stała się jasna! O 17:08 FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w sprawie Polki. Okazuje się, że klub wciąż wierzy w piłkarkę i wiąże z nią spore nadzieje. Dlatego też postanowił przedłużyć jej kontrakt - obowiązuje on do 30 czerwca 2029 roku.

Kolejnego sezonu w barwach Barcelony jednak nie spędzi. "FC Barcelona i Liverpool FC osiągnęły porozumienie w sprawie transferu defensorki na bieżący sezon, do 30 czerwca 2026 roku" - czytamy. Tak więc Szymczak uda się na wypożyczenie do angielskiego klubu.

To kolejny duży krok w karierze naszej rodaczki. W Liverpoolu najpewniej będzie mogła liczyć na regularne występy i to w pierwszej drużynie. Poprzedni sezon zespół ukończył na 7. lokacie w angielskiej lidze. Warto wspomnieć, że Polką interesowały się też inne kluby, jak VfL Wolfsburg, w którym w przeszłości występowała Ewa Pajor czy AS Roma.

"Byłam pierwszą Polką w tym klubie"

- [Kariera, przyp. red.] rozwija się, rozwija. Powoli rośnie rozpoznawalność, coraz częściej to odczuwam, ale jestem na to przygotowana. W żaden sposób mnie to nie przytłacza ani nie obciąża. Nie odrywa mnie to też od ziemi. Najbardziej dało się to odczuć zaraz po tym, jak podpisałam kontrakt z Barceloną. Byłam pierwszą Polką w tym klubie - podkreślała kilka tygodni temu Szymczak w rozmowie ze Sport.pl.

