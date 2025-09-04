A jednak! Oto nowa rola Szczęsnego w Barcelonie. "Zyskał na znaczeniu"

FC Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od dwóch zwycięstw i remisu. W każdym z tych spotkań bramkarzem zespołu Hansiego Flicka był Joan Garcia, który trafił do klubu latem z Espanyolu. To on będzie numerem jeden między słupkami katalońskiej drużyny. O przyszłości Wojciecha Szczęsnego napisał dziennik "Sport" - jedno z najważniejszych mediów w Katalonii.

Oto rola Szczęsnego w Barcelonie.

"Najprawdopodobniej, jeśli nie będzie żadnych komplikacji rozegra w tym sezonie mniej niż 10 meczów. O ile Barca pozostanie w Copa del Rey i o ile w końcowej fazie rozgrywek ligowych nie będzie już o co walczyć. To wszystko dla piłkarza, który prawie zawsze był przyzwyczajony do bycia podstawowym graczem, niezależnie od tego, gdzie grał" - czytamy.

Czy to oznacza, że Szczęsny, który nie gra w pierwszym składzie, będzie w tym sezonie mniej istotną postacią? Niekoniecznie. Tak przekonuje kataloński "Sport"

"Ma świetne relacje z pozostałymi. Z młodym aspirantem - Diego Kochenem. Z debiutantem - Joanem Garcią. Według źródeł z szatni, postać byłego gracza Juventusu zyskała na znaczeniu w drużynie. Bardziej zaaklimatyzowany, dostosowany i lepiej znający język, Szczęsny stał się ważnym elementem dla Flicka, pomagającym w tworzeniu wspólnoty w szatni i "opiekowaniu się" młodymi zawodnikami. Po odejściu Inigo Martíneza doświadczenie Wojciecha stanowi dodatkową wartość" - uważa źródło.

Szczęsny rozegrał dla FC Barcelony 30 meczów, w których stracił 36 goli i zaliczył 14 czystych kont.

