Hiszpanie trąbią o transferze Lewandowskiego. "100 milionów"

- Jeśli rozmawiamy o lidze arabskiej - to nie jest to słaba liga. Widzieliśmy to na Klubowych Mistrzostwach Świata. To liga, która się rozwija. I ja nie oceniam nigdy piłkarza, który zdecydował się w niej grać. [...] Natomiast jeśli chodzi o ligę, to uważam, że nie jest ona słaba. Widzimy, jak się zmienia, w którym kierunku idzie. A co do moich propozycji: to nie można porównywać jednego piłkarza do drugiego. Każdy jest w innej sytuacji i inaczej podchodzi do danej oferty - tak Robert Lewandowski mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej o futbolu w Arabii Saudyjskiej.

Robert Lewandowski trafi do klubu z Arabii Saudyjskiej?

Kapitan reprezentacji Polski regularnie łączony jest z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Obecnie rozgrywa czwarty, ostatni - przynajmniej na papierze - sezon w FC Barcelonie. A co będzie po jego zakończeniu? Tego może jeszcze nie wie sam 37-latek.

"Lewandowski mówi 'nie' 100 milionom euro z Arabii Saudyjskiej... Na razie" - napisał w środę kataloński "Sport". Według doniesień z Arabii Saudyjskiej agent piłkarza poprosił o przełożenie rozmów tego lata, ponieważ chciał zostać w Barcelonie na kolejny sezon" - dodano.

Gazeta podkreśliła, że Lewandowski od dłuższego czasu mówił, że chce wypełnić kontrakt w Barcelonie. "Był tak przekonany, że bez wahania odrzucił ofertę 100 milionów euro rocznie od Arabii Saudyjskiej" - czytamy. "Agent zawodnika [Pini Zahavi - przyp. red.] wnioskował o przełożenie negocjacji ze względu na chęć polskiego napastnika do pozostania w Barcelonie, obiecując jednocześnie przeanalizowanie saudyjskiego projektu w najbliższej przyszłości" - dodano. Wspomniano, że sytuacji Lewandowskiego szczególnie przyglądało się Al-Hilal i Al-Nassr.

"Na razie Polak pozostaje w Barcelonie, licząc na sezon pełen bramek i sukcesów. Wie, że może nie grać tyle, co w innych sezonach, ale zawsze jasno dawał do zrozumienia, że chce maksymalnie wykorzystać swoje chwile gry na wysokim poziomie w barwach Blaugrany" - podsumowano.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

