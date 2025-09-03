Barcelona przekazała fatalne wieści. Najgorsze wydarzyło się na treningu

FC Barcelona w trzeciej kolejce La Ligi straciła pierwsze punkty w sezonie, a to za sprawą remisu z Rayo Vallecano (1:1). Od początku rozgrywek Katalończycy nie zachwycają, a teraz pojawił się dodatkowy problem.

FC Barcelona wydała komunikat ws. urazu piłkarza

Komunikat klubu pojawił się w środę o godz. 14:33. "Obrońca Alejandro Balde doznał lekkiego urazu lewego ścięgna udowego podczas dzisiejszego treningu. Jego dostępność będzie zależeć od postępów (w leczeniu - red.)" - przekazano w serwisie X.

Kontuzja Hiszpana jest kłopotliwa, gdyż od początku sezonu był on podstawowym zawodnikiem. Jeżeli nie będzie gotowy na zbliżające się stracie z Valencią, jego miejsce w wyjściowej jedenastce zajmie Gerard Martin.

Alejandro Balde kontuzjowany. Nie on pierwszy w FC Barcelonie

21-latek dołączył na liście kontuzjowanych do Gaviego, który zmaga się z dolegliwością kolana (przez to nie zagrał przeciwko Rayo). Niedostępny jest również Marc-Andre ter Stegen - on przeszedł zabieg już kilka tygodni temu i będzie pauzował przez jakiś czas, ale akurat na pozycji bramkarza jest spokój po udanym początku sezonu w wykonaniu Joana Garcii oraz zarejestrowaniu Wojciecha Szczęsnego.

Na razie rekonwalescenci mają czas na regenerację, gdyż wspomniane wcześniej spotkanie z Valencią odbędzie się dopiero po przerwie reprezentacyjnej, konkretnie 14 września.

