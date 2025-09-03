Cała Hiszpania trąbi o tym, co zrobił Lewandowski. "Najbardziej szalony"

Zdaje się, że obecność polskich piłkarzy na EuroBaskecie początek miała na konferencji z udziałem Lewandowskiego i Jana Urbana. Wówczas kapitan kadry otrzymał pytanie, czy piłkarze planują wybrać się na mecz, skoro sami mieli zgrupowanie w Katowicach. Ten odparł, że nie wie, czy do tego dojdzie, ale chętnie obejrzałby spotkanie w Spodku.

Hiszpanie opisali udział Lewandowskiego w "najbardziej szalonym wsadzie na Eurobaskecie"

Ostatecznie Biało-Czerwoni udali się na wypad integracyjny, by wspierać kolegów z koszykówki. Nie uszło to uwadze hiszpańskich mediów. Te skupiły się głównie na obecności w Spodku Lewandowskiego, którego kataloński "Sport" nazwał widzem "najbardziej szalonego wsadu na EuroBaskecie!".

Chodzi oczywiście o "asystę" piłkarza, który pojawił się na parkiecie w przerwie, trzymając piłkę Piotrowi "Grabo" Grabowskiemu, trzykrotnemu mistrzowi świata wsadów FIBA 3x3. "Grabo" bez trudu przeskoczył mierzącego 185 cm wzrostu Lewandowskiego, pakując piłkę do kosza.

"Robert Lewandowski wraz z kilkoma kolegami z reprezentacji Polski był widzem meczu EuroBasketu pomiędzy Francją a Polską. Tam spotkał się z takimi osobistościami jak Lukas Podolski. W jednej z przerw meczu odważył się wejść pod kosz z Piotrem Grabowskim, mistrzem świata FIBA we wsadach 3x3" - opisał obecność Lewandowskiego w Spodku "Mundo Deportivo".

"Oprócz napastnika Barcelony obecni byli również tacy piłkarze jak Piotr Zieliński, Nicola Zalewski i Krzysztof Piątek, a do kapitana dołączyła kolejna polska legenda, Lukas Podolski, były zawodnik Arsenalu, Interu i Bayernu Monachium" - zauważył "MS".

Polscy koszykarze przegrali z Francją 76:83. Za to piłkarzy dopiero czeka wyzwanie. Ci w czwartek o 20:45 zagrają w Rotterdamie z Holandią. Trzy dni później podejmą na Stadionie Narodowym Finlandię. Obie te reprezentacje wyprzedzają podopiecznych Jana Urbana w grupie G eliminacji mistrzostw świata.

