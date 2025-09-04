Tak Hiszpanie nazwali Lewandowskiego. Oto kim jest dla Barcelony

FC Barcelona rozpoczęła sezon od wygranych 3:0 z Mallorcą i 3:2 z Levante oraz remisu 1:1 z Rayo Vallecano. Robert Lewandowski w meczach z Levante i Rayo pojawiał się na murawie w drugiej połowie z racji tego, że wracał do gry po kontuzji. Co zaś tyczy się remisu na Estadio de Vallecas, to po tym spotkaniu szczególnie niepocieszony był Hansi Flick, czemu dał wyraz na pomeczowej konferencji prasowej.

Robert Lewandowski "sojusznikiem" Hansiego Flicka w FC Barcelonie

Niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony podkreślał, że piłkarze powinni na boisku odłożyć swoje ego na bok. "Gwiazda Barcelony, która odłożyła ego na bok: Flick znalazł ważnego sojusznika w szatni" - a tak z kolei w środę napisało "El Espanol". Kim jest ten sojusznik? "Jeśli ktoś w drużynie ma na swoim koncie świetne osiągnięcia i powinien być przykładem do naśladowania, to jest to Robert Lewandowski" - podkreślono.

"W wieku 37 lat polski napastnik zna sekretną formułę mistrzowskiej drużyny. A ego nie gra tu roli" - napisała gazeta i następnie zacytowała słowa Lewandowskiego z poniedziałkowej konferencji prasowej przed zgrupowaniem reprezentacji Polski.

- Nie sądzę, żebym musiał grać na siłę. Mamy kadrę, która pozwala nam na rotacje, a to jest ważne. Czasami ważniejsze jest skupienie się na jakości minut niż na ich ilości - powiedział wtedy Lewandowski. Następnie określono napastnika mianem "lidera w szatni". "Flick wie, że Lewandowski posłucha jego rady. Dyscyplina Roberta może wskazać mu drogę naprzód" - podsumowano.

Następny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 14 września o godz. 21:00 u siebie z Valencią. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

