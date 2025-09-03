Wystarczyły trzy mecze. Hiszpanie wydali wyrok ws. nowej gwiazdy Barcelony

Marcus Rashford został wypożyczony do Barcelony z Manchesteru United. Anglik miał być realnym wzmocnieniem Blaugrany i przede wszystkim oferować różnorodność. Może bowiem grać nie tylko na skrzydłach, ale również jako "dziewiątka". Bardziej jednak liczono na to, że odciąży Raphinhę. Na razie Rashford nie może odnaleźć się w hiszpańskiej La Lidze.

Przez to Rashford nie mógł rozwinąć skrzydeł

Artykuł o angielskim piłkarzu napisał "AS". Hiszpanie twierdzą, że nie bez powodu Rashford nie mógł rozwinąć skrzydeł w pierwszych spotkaniach La Ligi. Barcelona zagrała bowiem z rywalami, którzy zazwyczaj grają głęboką defensywą, a to sprawia, że 27-latek nie może wykorzystać swojego atutu w postaci szybkości.

Hansi Flick stara się dawać szanse byłemu graczowi Manchesteru United. W meczu z Mallorcą Rashford wszedł na boisku na 20 minut. Spotkanie z Levante rozpoczął w podstawowym składzie, lecz w przerwie został zmieniony. W ostatnim starciu z Rayo Vallecano otrzymał natomiast 28 minut.

Często się zdarza, że pod wodzą Flicka piłkarze błyszczą. Najlepszy okres w karierze z niemieckim szkoleniowcem u steru zaliczył choćby Robert Lewandowski - jeszcze w czasie gry w Bayernie Monachium. W przypadku Rashforda na wystrzał formy trzeba jeszcze poczekać.

Najlepsze występy w okresie przygotowawczym

"Ci, którzy może liczyli, że Hansi Flick zdziała magię i w mgnieniu oka przywróci najlepszą wersję Rashforda, będą musieli poczekać. Potrzeba pracy, czasu i cierpliwości. Najlepsze występy Anglika w Barcelonie przypadły na okres przygotowawczy, z łatwiejszymi rywalami i bez presji rywalizacji" - pisze "AS".

W Hiszpanii pojawiają się głosy, że Rashford potrzebuje więcej czasu na aklimatyzację. Trudno jest bowiem angielskim piłkarzom odnaleźć się od razu w innej mocnej lidze. Jednocześnie Barcelona mocno liczy na Anglika. Jego dobra postawa jest potrzebna klubowi w grze na kilku frontach.

Na razie w rozgrywkach ligowych mistrzowie Hiszpanii zgromadzili siedem punktów. Ich odwieczny rywal - Real Madryt - prowadzi w tabeli z kompletem dziewięciu "oczek".

