Tak wyglądają relacje ter Stegena z szatnią. Zawodnik wszystko wyśpiewał

FC Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od dwóch zwycięstw i remisu. Po stracie punktów z Rayo Vallecano (1:1) kibice mogli być rozczarowani. Rozczarowanie mogłoby być większe, gdyby z klubu w końcówce okienka odszedł łączony z transferem do Chelsea Fermin Lopez. Tak się jednak nie stało, a "Mundo Deportivo" cytuje pomocnika, który wyjawił prawdę o relacjach panujących. w szatni Barcelony.

Oto prawda o szatni Barcelony. Słowo o ter Stegenie

- Odbyłem kilka rozmów z niektórymi z nich. Cały zespół bardzo mnie wspierał w tym tygodniu i wszyscy chcieli, żebym został. Atmosfera panująca w szatni jest doceniana - powiedział pomocnik. Którzy piłkarze dokładnie pomogli Lopezowi?

- Było ich wielu, ale mogę ci powiedzieć... na przykład ter Stegen. Z nim, z Ronaldem, z Pedrim, z całkiem sporą liczbą graczy, naprawdę. Raphiną też - dodał.

Marc-Andre ter Stegen jest obecnie kontuzjowany, a podstawowym bramkarzem Barcelony jest Joan Garcia, który latem został sprowadzony z Espanyolu. Słowa Fermina Lopeza o wsparcie okazanym przez niemieckiego bramkarza dla niektórych mogą być zaskakujące. Pokazują bramkarza w innym świetle - jako wspierającego lidera, a nie kłótliwego piłkarza. Taki wizerunek ter Stegena kreowany był przez ostatnie tygodnie. Wszystko to miało związek z zamieszaniem dotyczącym konfliktu na linii klub - bramkarz.

Wygląda na to, że w drużynie, w której występują Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski nie ma więc złej krwi i ter Stegen nadal stanowi ważną postać. Kolejny mecz FC Barcelona rozegra już 14 września. Po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się z Valencią.

