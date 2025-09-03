Była 06:01, gdy Barcelona pokazała, co robi Szczęsny. Nie był sam

FC Barcelona przyzwoicie rozpoczęła sezon 2025/26, bo od dwóch zwycięstw i remisu. Dzięki temu zajmuje czwarte miejsce w La Liga. Obecnie trwa jednak przerwa w rozgrywkach, a wielu piłkarzy udało się na zgrupowania reprezentacji. Tak postąpił m.in. Robert Lewandowski, który otrzymał powołanie od nowego selekcjonera Jana Urbana. Zaproszenia nie dostarczono za to drugiemu z Polaków grających w stolicy Katalonii, czyli Wojciechowi Szczęsnemu. Bramkarz zakończył już karierę reprezentacyjną. Mimo wszystko nie wypoczywa na wolnym, wręcz przeciwnie.

Wojciech Szczęsny się nie oszczędza. Oto dowód

Już w poniedziałek hiszpańskie media informowały, że polski golkiper stara się jak najlepiej przygotować do dalszej części sezonu, mimo że nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka. Tego dnia pojawił się w siedzibie klubu, choć nie było treningu drużyny. Ćwiczył indywidualnie. A to nie koniec. Na treningu pojawił się też kolejnego dnia, tym razem jednak stawili się na nim inni piłkarze.

W środowy poranek, a konkretnie o 06:01 Barcelona udostępniła nagranie. Widać na nim, jak Szczęsny ciężko pracuje. Wykonywał ćwiczenia nie tylko indywidualnie, ale i we współpracy z... głównym konkurentem o miejsce w bramce, Joanem Garcią. Panowie wspólnie wykonywali m.in. trening z taśmami, bronili strzały, a także rozegrali krótkie sparingi z innymi zawodnikami. Hiszpan, wbrew oczekiwaniom mediów, nie otrzymał powołania do kadry - selekcjoner Luis de la Fuente wolał postawić na Unaia Simona, Alexa Remiro i Davida Rayę. Mimo to Garcia nie marnuje czasu. "Złap popcorn i ciesz się nagraniem z treningu" - pisał klub. "Dobra robota", "Cieszę się, widząc to", "Znakomici", "Uwielbiam to oglądać" - to z kolei reakcja fanów pod nagraniem na X.

Czas na piłkarskie emocje

Barcelona wróci do rywalizacji dopiero 14 września. Tego dnia zagra z Valencią. Na murawie najpewniej znów pojawi się Garcia. Wystąpić powinien też Lewandowski, który wraca do formy po kontuzji. Pomóc może mu również gra w drużynie narodowej. Wiele wskazuje na to, że Urban na niego postawi i zobaczymy napastnika w starciach z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tych meczów, a także spotkań Barcelony, na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

